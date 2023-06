Sky Deutschland

Die Special Olympics World Games 2023 live auf Sky - für eine inklusivere Gesellschaft

Umfassende inklusive Berichterstattung von den Special Olympics World Games 2023 in Berlin vom 17. bis 25. Juni 2023 bei Sky

Täglich drei Stunden Live-Übertragungen sowie jeden Abend Highlights und Talks

Noch mehr Inhalte rund um das Großereignis auf Sky Sport News, skysport.de, den Social-Media-Kanälen von Sky sowie live auch kostenlos auf YouTube

Charly Classen: "Uns ist es eine große Ehre, die Special Olympics World Games gemeinsam mit der Medien-Allianz ausstrahlen zu dürfen."

Unterföhring, 13. Juni 2023 - Am 17. Juni beginnen in Berlin die Special Olympics World Games 2023. Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung findet erstmals in Deutschland statt. Sky Sport berichtet umfassend vom größten Multi-Sport-Event seit den Olympischen Sommerspielen 1972 und überträgt täglich drei Stunden live.

Diversität und Inklusion zählen zu den Kernwerten von Sky. Um eine inklusive Gesellschaft zu fördern und mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung zu schaffen, wird Sky fast alle Special-Olympics-Inhalte auch kostenlos über den Sky Sport YouTube Kanal zur Verfügung stellen. Über die Live-Übertragungen und redaktionelle Berichterstattung hinaus unterstützt Sky das Volunteering-Programm der Spiele und ermöglicht 50 MitarbeiterInnen den Einsatz als Freiwillige vor Ort. Zusätzlich berät Sky die Special Olympics bei der Umsetzung des Host-Broadcastings.

Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland: "Uns ist es eine große Ehre, die Special Olympics World Games gemeinsam mit der Medien-Allianz ausstrahlen zu dürfen. Es ist eine tolle Gelegenheit, für uns alle Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, wie Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Selbstbewusstsein und letztendlich mehr gesellschaftlicher Anerkennung verholfen werden kann. Ich freue mich auf eine großartige Veranstaltung - voller sportlicher und emotionaler Highlights."

Vor Ort in Berlin setzt Sky auf ein Team aus inklusiven ReporterInnen und bekannten Gesichtern aus den Übertragungen von Sky Sport, zu denen unter anderem Anna Schmalhofer und Nele Schenker zählen. Von Montag bis Samstag berichtet Sky täglich von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr live von den Wettkämpfen, immer ab 19.00 folgen Highlights und Talks mit zahlreichen Gästen aus Sport und Gesellschaft. Zudem überträgt Sky am Samstag (17.6.) ab 20.00 Uhr die Eröffnungsfeier sowie am Sonntag (25.6.) ab 18.30 Uhr die Abschlussfeier live. Bereits am Freitag ab 17.00 Uhr stimmt Sky Sport News in "Der Countdown" auf die Veranstaltung ein.

Darüber hinaus werden auf Sky Sport News, skysport.de und auf den Social-Media-Kanälen von Sky die Geschichten der AthletInnen in Berlin erzählt. Außerdem können Interessierte bereits jetzt die Sky Dokumentationen "Road To Berlin - Special Olympics" zu den unterschiedlichen Sportarten auf dem Sky Sport YouTube Kanal sehen und sich auf das Ereignis einstimmen.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Sky Kunden können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

