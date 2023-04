Sky Deutschland

Das Sky Original "A Town Called Malice" ab 12. April bei Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Ab 12. April als komplette Staffel auf Sky und auf dem Streamingdienst WOW

Eine Ganoven-Familie aus London setzt sich Anfang der 80er-Jahre an die spanische Costa del Sol ab

Mit Jason Flemyng ("Save Me", "Bube, Dame König, grAS"), Jack Rowan ("Born to Kill") und Tahirah Sharif ("The Haunting of Bly Manor")

Wenn "Dallas" mit "Pulp Fiction" zu den Klängen von Duran Duran Liebe machen würde, käme "A Town Called Malice" dabei heraus. Die rasante Sky Original Serie ist ab 12. April als komplette Staffel über Sky Q auf Abruf sowie über den Streamingdienst WOW verfügbar. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ebenfalls ab dem 12. April immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Presse-Screener sind im Screening Room verfügbar.

Über "A Town Called Malice":

Dieser berauschende Cocktail aus Krimi und Familiensaga aus den frühen 80er-Jahren folgt den Lords - einer Familie ehemaliger Gangster aus dem Londoner Süden, die in der kriminellen Nahrungskette ganz unten angekommen ist - und darüber sind sie nicht glücklich. Als sie nach einem Bandenkrieg an die Costa del Sol in Spanien fliehen, erkennen die Lords, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, sich neu zu erfinden und ihren früheren Ruhm wiederzuerlangen. Allerdings verbringen sie genauso viel Zeit damit sich gegenseitig zu bekämpfen wie ihre Gegner. Dieser rasante, Neo-Western ist ein musikalischer Liebesbrief an die 80er-Jahre - voller Romantik, Besessenheit, Gewalt, Betrug und Protz.

Die Familie Lord wird angeführt von Jason Flemyng ("Save Me", "Bube, Dame König, grAS") als Albert Lord, Jack Rowan ("Born to Kill") als Gene Lord, Tahirah Sharif ("The Haunting of Bly Manor") als Cindy Carter, Genes Freundin, und Martha Plimpton ("Mass", "The Good Wife") als Mint Ma, zu der sich noch weitere Familienmitglieder gesellen werden: Dougray Scott ("Auf immer und ewig", "Mission: Impossible 2") als Onkel Tony, Lex Shrapnel ("Captain America: The First Avenger") als Leonard Lord, Daniel Sharman ("Fear the Walking Dead", "Medici: Masters of Florence") als Kelly Lord, George Jaques ("The Third Day: Autumn") als Anthony Lord und Eliza Butterworth ("The Last Kingdom") als Carly Lord.

"A Town Called Malice" wurde von Gabriel Silver, Director of Commissioning, Drama bei Sky Studios, für Zai Bennett, Managing Director of Content, Sky UK, in Auftrag gegeben. Die Serie wird von Paul Gilbert für Sky Studios und Jane Moore für Vertigo Films produziert.

Die Serie ist eine Koproduktion zwischen Vertigo Films, Rogue State und Sky Studios, geschrieben und kreiert von Nick Love. Der Hauptregisseur ist Jamie Donoughue und der Serienproduzent ist Andy Noble.

Facts:

Originaltitel: "A Town Called Malice", Krimiserie, 8 Episoden, á ca. 45 Minuten, GB 2022. Creator: Nick Love. Drehbuch: Nick Love. Co-Autoren: Melissa Bubnic, John Jackson, Liz Lake, Matt Evans. Regie: Jamie Donoughue. Darsteller:innen: Jason Flemyng, Jack Rowan, Tahirah Sharif, Martha Plimpton, Dougray Scott, Lex Shrapnel, Daniel Sharman, George Jaques, Eliza Butterworth.

Ausstrahlungstermine:

Ab 12. April 2023 als komplette Staffel über Sky Q auf Abruf und auf dem Streamingdienst WOW sowie immer mittwochs in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie wahlweise mit Untertiteln. Auch in UHD.

