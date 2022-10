Sky Deutschland

Kooperation zwischen Sky und Seven.One Entertainment Group: Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen SV Werder Bremen am 8. November 2022 auch live im Free-TV

Unterföhring (ots)

Parallele Live-Übertragung des Spiels Bayern gegen Werder bei Sky und in SAT.1

Umfassende Promotion der Bundesliga-Übertragungen auf Sky durch redaktionelle und promotionale Verknüpfungen

Wolff-Christoph Fuss begleitet das Spiel als Kommentator in SAT.1, Frank Buschmann kommentiert bei Sky

Unterföhring, 24. Oktober 2022 - Eine besondere Kooperation haben Sky Deutschland und die Seven.One Entertainment Group vereinbart, die allen Fußballfans in Deutschland ein weiteres Bundesliga-Spiel im Free-TV beschert. Am 14. Spieltag wird SAT.1 das Fußball-Bundesliga-Highlight FC Bayern München gegen SV Werder Bremen am 8. November live übertragen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Die beiden Sender werden das Live-Spiel parallel übertragen. Sky wird sein qualitativ hochwertiges Bundesliga-Produkt im Rahmen der Übertragung umfassend promoten. Zum einen wird Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss das Spiel in SAT.1 begleiten, weitere redaktionelle und promotionale Verknüpfungen sind in Planung.

Bereits in der Vergangenheit hatte Sky ausgewählte Bundesliga-Spiele an Free-TV Partner vergeben. Die Partie Bayern München gegen Werder Bremen ist eines von insgesamt vier Live-Spielen, die SAT.1 in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 im Rahmen der Kooperation übertragen wird. Die weiteren Partien werden dann zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland: "Durch die Vereinbarung mit Seven.One Entertainment machen wir das großartige Sky Bundesliga-Produkt und unsere hochwertige redaktionelle Berichterstattung der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Damit betreiben wir Werbung in eigener Sache und für den deutschen Fußball im Allgemeinen."

Sky beginnt seine Übertragung des Live-Spiels am Dienstag, 8. November 2022 wie gewohnt in der englischen Woche um 20.15 Uhr - Frank Buschmann kommentiert und Nele Schenker führt die Interviews. In SAT.1 meldet sich ab 20:00 Uhr Moderator Matthias Opdenhövel. Zudem wird es Bestandteil der Original Sky Konferenz sein.

