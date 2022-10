Sky Deutschland

Sky Original Dokumentarfilm "Das Mädchen in der Kiste: Wer tötete Ursula Herrmann?" ab 3. November nur bei Sky und WOW

Der fesselnde und atmosphärische Sky Original Dokumentarfilm "Das Mädchen in der Kiste: Wer tötete Ursula Herrmann?" über einen der aufwühlendsten Entführungsfälle der letzten Jahrzehnte.

Renommierte Experten präsentieren neue Erkenntnisse und kommen zu der Überzeugung, dass Zweifel an der Schuld des für die Tat zu lebenslanger Haft Verurteilten berechtigt sind

Eine Produktion der preisgekrönten Produktionsfirma RAW ("Der Tinder-Schwindler", "Drei Gleiche Fremde", "Don't F**k With Cats") in Zusammenarbeit mit Sky Studios

"Das Mädchen in der Kiste: Wer tötete Ursula Herrmann?" ab 3. November nur bei Sky und dem Streamingdienst WOW

24. Oktober 2022 - Die kaltblütige Entführung und der Tod der zehnjährigen Ursula Herrmann am Ammersee bei München bleibt bis heute ein Rätsel. Erst 30 Jahre später, 2010, wird ein Tatverdächtiger verhaftet und verurteilt - doch Zweifel bleiben. Der Sky Original True Crime Dokumentarfilm "Das Mädchen in der Kiste: Wer tötete Ursula Herrmann?" der preisgekrönten Produktionsfirma RAW ergründet die wahren Hintergründe der Tat und präsentiert neue Erkenntnisse, die die rechtmäßige Verurteilung weiter in Frage stellen - ab 3.11. bei Sky und WOW.

Über "Das Mädchen in der Kiste: Wer tötete Ursula Herrmann?":

41 Jahre sind vergangen seit dem Tag, an dem die zehnjährige Ursula Herrmann von ihrer Tante im bayerischen Schondorf am Ammersee nach Hause radelte. Dort, auf der anderen Seite des Waldes, wartete man jedoch vergebens auf sie - sie kam nie an. Alle Suchaktionen nach ihr blieben zuerst erfolglos. Nachdem Ursulas Eltern die Lösegeldforderung von zwei Millionen DM erreichte, versuchten diese, das Geld aufzubringen. Drei Wochen nach ihrem Verschwinden wurde Ursula jedoch tot aufgefunden. Eingesperrt in einer im Waldboden eingelassenen Holzkiste. Umgeben von Comic-Heften und Süßigkeiten.

Anfangs schien die Polizei den Tätern schnell auf die Spur zu kommen - letztlich verstrichen jedoch fast 30 Jahre, bis Anklage gegen einen Tatverdächtigen erhoben wurde: 2010 wurde der ehemalige Fernsehtechniker Werner Mazurek wegen "Erpresserischen Raubs mit Todesfolge" zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch das Urteil gegen ihn beruhte ausschließlich auf Indizien und lässt noch heute viele Fragen und Zweifel offen.

"Das Mädchen in der Kiste: Wer tötete Ursula Herrmann?" rekonstruiert nicht nur den Kriminalfall, sondern erörtert bislang wenig beachtete Facetten des Verbrechens, um Gewissheit zu den Hintergründen von Ursula Herrmanns Tod zu erlangen. In atmosphärischen Bildern versetzt der Dokumentarfilm seine Zuschauer zurück in den lauen Spätsommerabend, als Ursula Herrmann mit ihrem knallroten Fahrrad einen Waldweg am Ammersee entlang radelte.

Das plötzliche Verschwinden des Kindes, die rätselhaften Erpresserbriefe und anonymen Anrufe bei der Familie, die fieberhafte Suche der Polizei, das aufsehenerregenden Auffinden einer tief im Waldboden vergrabenen Kiste und letztendlich die spektakuläre Festnahme eines Verdächtigen: Der Sky Original Dokumentarfilm führt ganz nah heran an die dramatischen Ereignisse des Jahres 1981. Und wird schließlich zu einer aufwühlenden Reise ins Hier und Heute.

Tonanalysten, Sprachprofiler und Journalisten sowie Ursulas Bruder Michael tragen mit der Analyse von Indizien dazu bei, eine Antwort auf die quälenden Fragen zu finden: Was ist damals wirklich passiert? Warum wurden bestimmte Hinweise nicht verfolgt? Sie kommen - auch durch ein neues Gutachten zu den Tonbandaufnahmen, die zu Werner Mazureks Verurteilung beigetragen haben - zu der Überzeugung, dass die Zweifel an dessen rechtmäßiger Verurteilung berechtigt sind. Leben die Täter unentdeckt unter uns?

"Das Mädchen in der Kiste: Wer tötete Ursula Herrmann?" wurde von RAW produziert. Regie führte Gareth Johnson, Executive Producers sind Keeley van Dyke und Liesel Evans und für Sky Deutschland Christian Asanger und Felix Kempter. Für die Redaktion ist Marcella Gasche verantwortlich.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Der Fall Ursula Herrmann zählt zu den bekanntesten und tragischsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte, seit über 40 Jahren bewegt er die ganze Nation. In dieser High-End-Dokumentation schildern wir die damaligen Ereignisse detailliert, gehen neuen Hinweisen nach und lassen diese unfassbare Tat in einem anderen Licht erscheinen. Mit RAW haben wir einen Produktionspartner, der mit seiner True-Crime-Expertise derzeit zu den weltweit renommiertesten Doku-Spezialisten gehört. Ein weiteres Sky Original, das für Gesprächsstoff sorgen wird."

Liesel Evans und Keeley van Dyke, Executive Producers, RAW: "Der Fall Ursula Herrmann verfolgt Deutschland seit über 40 Jahren. Es war ein Privileg, eng mit Experten zusammenzuarbeiten, um den Fall erneut zu untersuchen und neue Hinweise zu finden, während wir die außergewöhnlichen Wendungen der Geschichte verfolgen. Wir freuen uns sehr, mit Sky Studios an diesem Film zu arbeiten - unserem ersten gemeinsamen Projekt."

Facts:

True Crime Dokumentarfilm, 84 Minuten, UK/DE 2022. Produktion: RAW. Regie: Gareth Johnson. Executive Producer: Liesel Evans und Keeley van Dyke; Executive Producer Sky Deutschland: Christian Asanger, Felix Kempter; Redaktion: Marcella Gasche.

