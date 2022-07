Sky Deutschland

WOW Streaming-Service bald auf allen MagentaTV Geräten der Telekom verfügbar

Unterföhring (ots)

WOW App wird ab 05. Juli auf den Media Receivern und der MagentaTV Box der Deutschen Telekom verfügbar sein

MagentaTV-Kunden können bald auf WOW Serien- und Blockbuster-Filme sowie auf den besten Live-Sport zugreifen

Einfacher Zugang zu den Inhalten: Alle linearen TV-Kanäle von WOW werden komfortabel im Program Guide auf MagentaTV Geräten integriert

Einfache Buchbarkeit: WOW kann nahtlos über alle Vertriebskanäle der Telekom gekauft und direkt über die Telekom-Rechnung bezahlt werden

Unterföhring, 04. Juli 2022 - MagentaTV-Kunden dürfen sich freuen: Der Anbieter integriert den Streamingdienst WOW ab 05. Juli vollumfänglich in sein Angebot. Zudem wird die WOW Streaming-App in Kürze auf den Media Receivern und der MagentaTV Box verfügbar sein, darunter auch auf MagentaTVOne und dem MagentaTV Stick. Besonderer Vorteil für die Kunden: Alle linearen TV-Kanäle von WOW sind komfortabel in den Program Guide auf diesen MagentaTV-Geräten integriert und direkt abspielbar.

Ob WOW Serien, WOW Filme & Serien oder WOW Live-Sport - Sämtliche WOW Optionen sind über alle Vertriebskanäle der Telekom erhältlich und direkt über die Rechnung der Telekom zu bezahlen.

MagentaTV-Kunden können mit WOW ein großes Spektrum an exklusiven und hochqualitativen Inhalten genießen. Streaming war noch nie so WOW - denn es ist für jeden Geschmack das Richtige dabei: Zur Palette zählen Sky Originals, wie Babylon Berlin oder Das Boot, sowie Produktionen von HBO, wie House of the Dragon und And just like that. Zum Serien-Portfolio zählen außerdem Inhalte von Peacock, dem Streamingdienst von NBC Universal.

Neben zusätzlichen Blockbustern kurz nach Kino, für Groß und Klein, zählt zum Angebot von WOW auch der komplette Live-Sport von Sky: Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Rennen der Formel 1, alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga, bester US-Sport aus der NHL und Weltklasse-Tennis wie das legendäre Wimbledon-Turnier und die gesamte ATP Tour.

Sarah Jennings, Senior Vice President WOW bei Sky Deutschland: "Ab 05. Juli ist WOW auf allen relevanten Magenta TV-Empfangsgeräten verfügbar - die Ausweitung der Partnerschaft mit Telekom ist ein aufregender Schritt für uns! Dadurch, dass WOW auf den Media Receivern der Telekom verfügbar und einfacher buchbar sein wird, erleichtern wir MagentaTV-Kunden den Zugang zum Entertainment, das sie lieben. Streaming war noch nie so WOW!"

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis, Golf u.v.m. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell