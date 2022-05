Sky Deutschland

Die HBO-Miniserie "Irma Vep" im September bei Sky

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Voraussichtlich ab September auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

Kreiert, geschrieben und in Szene gesetzt von Olivier Assayas

Basierend auf Assayas' Film von 1996

Mit Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander ("The Danish Girl")

Lars Eidinger ("Babylon Berlin") in einer Neberolle

Premiere der HBO/A24 Koproduktion auf dem Film Festival in Cannes

Die Miniserie "Irma Vep", eine Koproduktion von HBO und A24 ist voraussichtlich ab September auf Sky Atlantic ausgestrahlt und parallel auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Die Hauptrolle spielt Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander ("The Danish Girl"), in einer Nebenrolle ist Lars Eidinger ("Babylon Berlin") zu sehen. Basierend auf seinem gleichnamigen Film von 1996 hat Olivier Assayas ("Carlos - Der Schakal") die Miniserie kreiert, geschrieben und führte Regie. "Irma Vep" feiert Weltpremiere auf dem Festival von Cannes 2022.

Über "Irma Vep":

Der amerikanische Filmstar Mira (Alicia Vikander), desillusioniert von ihrer Karriere und einer kürzlichen Trennung, reist nach Paris um die Rolle der "Irma Vep" in dem Remake des französischen Stummfilms "Les Vampires" zu übernehmen. Während der Dreharbeiten dieses reißerischen Krimis kämpft Mira damit, dass die Grenzen zwischen ihr selbst und der Figur, die sie spielt, zu verschwimmen beginnen und ineinander übergehen. "Irma Vep" offenbart den unsicheren Boden, der an der Grenze zwischen Fiktion und Realität, Künstlichkeit und Authentizität, Kunst und Leben liegt.

Olivier Assayas zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Filmemachern. Seine Karriere begann er als Maler und Grafikdesigner. Später drehte er eigene Kurzfilme während er gleichzeitig sein Interesse an der Globalisierung von Kultur und Technologie als Redakteur der Cahiers du Cinema (1980-1985) verfolgte. Seit seinem ersten Spielfilm "Lebenswut" (1986), der auf der Biennale von Venedig mit dem Preis der Kritikerwoche ausgezeichnet wurde, hat er kontinuierlich ein reichhaltiges und vielfältiges Werk geschaffen, das ihm internationale Anerkennung eingebracht hat. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören: "Irma Vep"; "Ende eines Sommers", der von der New York Times als einer der "(bisher) besten Filme des 21. Jahrhunderts " bezeichnet wurde; "Demonlover"; "Clean"; "Carlos - Der Schakal", ausgezeichnet mit einem Golden Globe® als bester Fernsehfilm und zweifach für einen Emmy® nominiert, darunter für die beste Regie; "Die Wolken von Sils Maria", für den Kristen Stewart den Cesar als beste Nebendarstellerin gewann; "Personal Shopper", der in Cannes den Regiepreis gewann; "Die wilde Zeit", der in Venedig mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde; und zuletzt "Non-Fiction" und "Wasp Network".

Facts:

Originaltitel: "Irma Vep", Miniserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2022. Drehbuch: Olivier Assayas Regie: Olivier Assayas. Executive Producers: Olivier Assayas, Alicia Vikander, Sylvie Barthet, Daniel Delume, Ravi Nandan, Hallie Sekoff, Kevin Turen, Stuart Manashil, Sam Levinson, Ashley Levinson. Darsteller: Alicia Vikander, Vincent Macaigne, Jeanne Balibar, Devon Ross, Lars Eidinger as Gottfried, Vincent Lacoste, Nora Hamzawi, Adria Arjona, Carrie Brownstein, Tom Sturridge, Byron Bowers, Fala Chen, Hippolyte Girardot, Alex Descas, Antoine Reinartz.

Ausstrahlungstermine:

Voraussichtlich ab September 2022 auf Sky Atlantic sowie parallel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original. Wöchentliche Ausstrahlung.

Über Sky Ticket:

Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.

Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und Warner TV sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie " Westworld" " Mare of Easttown" und " Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. " Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder " Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell