Dieses Wochenende: Das Race Of Champions "Snow + Ice World Final" mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher exklusiv live auf Sky

Unterföhring (ots)

Am Race Of Champions Wochenende im Einsatz: Sky Kommentator Sascha Roos und Sky Reporterin Sandra Baumgartner

ROC erstmals im schwedischen Pite Havsbad auf einer Eis- und Schnee-Piste

Sky überträgt das einzigartige Rennformat am Samstag und Sonntag jeweils ab 11.55 Uhr aus Schweden exklusiv live auf Sky Sport F1

Am Samstag zudem für alle frei empfangbar im Livestream auf skysport.de/ROC sowie in der Sky Sport App

U.a. dabei: Sebastian Vettel und Mick Schumacher für Team Deutschland sowie Valteri Bottas und Mika Häkkinen für Team Finnland unterwegs

Zur Einstimmung: Die ROC Dokumentation "On The Line" am Donnerstag um 20.00 Uhr auf Sky Sport F1

Das Race Of Champions live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 02. Februar 2022 - Am Wochenende steht das erstmals in Skandinavien stattfindende Race Of Champions an und Sky überträgt das Rennspektakel exklusiv live.

Sascha Roos kommentiert die Geschehnisse auf der gefrorenen Ostsee im schwedischen Lappland, wenn sich Fahrer aus unterschiedlichen Rennserien auf exakt gleichen Kursen und baugleichen Fahrzeugen messen, um im Einzelwettbewerb den besten Fahrer ("Champion Of Champions") sowie im Länderwettbewerb die schnellste Nation ("Fastest Nation") zu ermitteln. Zudem ist Sky Reporterin Sandra Baumgartner das ganze Wochenende an der Rennstrecke im Einsatz, fängt Stimmen ein und schildert ihre Eindrücke von dem prestigeträchtigen Rennevent.

Das seit 1988 stattfindende Rennen weist auch in diesem Jahr ein stark besetztes Teilnehmerfeld auf, u.a. bestehend aus Fahrern der Formel 1, World Rally Championship, Nascar & IndyCar Series sowie den X-Games. So etwa vertreten Team Deutschland Mick Schumacher und Sebastian Vettel, der den Nations Cup bereits sieben Mal gewinnen konnte - sechs Mal gemeinsam mit Michael Schumacher.

Neben Deutschland ist unter anderem Finnland vertreten, das mit zwei sehr erfahrenen Rennfahrern - Valteri Bottas und Mika Häkkinen - an den Start geht.

Sky überträgt das einzigartige Rennformat am Samstag und Sonntag aus Schweden jeweils ab 11.55 Uhr exklusiv live auf Sky Sport F1. Darüber hinaus ist das Rennen samstags für alle frei empfangbar im Livestream auf skysport.de/ROC sowie in der Sky Sport App zu sehen.

ROC Dokumentation "On The Line" am Donnerstag um 20.00 Uhr auf Sky Sport F1

Zur Einstimmung auf das besondere Rennwochenende zeigt Sky bereits am Donnerstag um 20.00 Uhr auf Sky Sport F1 die Race Of Champions Dokumentation "On The Line", in der auf über 30 Jahre spannende ROC-Geschichte zurückgeblickt wird. Die interessante Doku über die Entwicklung des Rennens ist nochmals um 23.00 Uhr sowie tags darauf (16.30 Uhr und 22.00 Uhr) und samstags (10.45 Uhr) zu sehen.

