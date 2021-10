Sky Deutschland

Horror-Thrill zu Halloween: "The House at Night" ab heute bei Sky und Sky Ticket

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Der brandneue Film "The House at Night" bereits ab heute bei Sky

Der Horrorthriller um ein Geisterhaus mit Rebecca Hall in der Hauptrolle sowie Sarah Goldberg und Stacy Martin

Der Film mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

27. Oktober 2021 - Ein weiterer aktueller Filmhit direkt bei Sky: Der Horrorthriller "The House at Night" mit Rebecca Hall, die als Witwe nach dem Tod ihres Mannes von mysteriösen Kräften heimgesucht wird, ist bereits ab heute bei Sky im Programm und verspricht beste Gänsehaut-Unterhaltung zu Halloween. Der Film läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität abgerufen werden. Mit Streamingdienst Sky Ticket ist der Thriller ebenfalls abrufbar.

Über "The House at Night":

Nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes bleibt Beth allein in ihrem Haus am See zurück und versucht die Geschehnisse zu verarbeiten. Doch dann kommen die Albträume: furchteinflößende Visionen von einer unsichtbaren Präsenz im Haus, die Beth mit gespenstischer Anziehungskraft zu sich ruft. Gegen den Rat ihrer Freunde beginnt sie Nachforschungen anzustellen und stößt dabei auf verstörende Geheimnisse, die weitere Rätsel bergen - und Beth ist entschlossen dem auf den Grund zu gehen.

Die Besetzung umfasst Rebecca Hall ("Holmes & Watson", "Christine") als "Beth", Sarah Goldberg ("Barry", "Elementary"), Vondie Curtis Hall ("Stirb langsam 2", "Eve's Bayou"), Evan Jonigkeit ("Togetherish", "Sweetbitter") und Stacy Martin ("Vox Lux", "Nymphomaniac")

Regie führte David Bruckner nach einem Drehbuch von Ben Collins und Luke Piotrowski ("Super Dark Times") Produziert wird "The House at Night" von David Goyer, Keith Levine und John Zois.

Facts:

Originaltitel: The Night House. Regie: David Bruckner. Drehbuch: Ben Collins, Luke Piotrowski. Darsteller: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Vondie Curtis-Hall, Evan Jonigkeit, Stacy Martin, David Abeles, Christina Jackson, Patrick Klein. Länge: 107 Min.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell