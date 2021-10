Wer schafft die Sensation gegen den Goliath? Die komplette zweite Hauptrunde des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live bei Sky /

Sky Deutschland

Alle 16 Spiele der zweiten DFB-Pokal Hauptrunde mit allen Entscheidungen live als Einzelspiel und in der exklusiven Konferenz

Die Bundesliga-Duelle: Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München, VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln, FSV Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld und VfL Bochum gegen FC Augsburg

Tradition pur: 1860 München gegen FC Schalke 04, Preußen Münster gegen Hertha BSC, 1. FC Nürnberg gegen Hamburger SV und Waldhof Mannheim gegen Union Berlin

Unterföhring, 26. Oktober 2021 - Die nächsten beiden Abende stehen ganz im Zeichen der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal. Welcher Bundesligist blamiert sich im Pokal und wer setzt sich souverän durch? Insgesamt heißt viermal Bundesliga gegen Bundesliga, dreimal Bundesliga gegen Zweite Bundesliga, dreimal Zweite Bundesliga gegen Zweite Bundesliga und sechsmal träumen Amateurligisten von einem Sieg gegen einen Verein aus dem oberen beiden Ligen.

Nur bei Sky sehen die Fans alle Pokalsensationen, wahlweise als Einzelspiel und in der exklusiven Konferenz.

Am heutigen Dienstag macht den Anfang der Bundesliga-Absteiger Schalke 04, der den schweren Gang zu 1860 München antreten muss. Parallel hoffen die finanziell angeschlagenen Babelsberger auf einen Pokalcoup gegen das Topteam RB Leipzig. Zudem freuen sich die Fans von Preußen Münster auf eine besondere Pokalnacht gegen Hertha BSC. Später am Abend kommt es u.a. zu den Begegnungen zwischen Titelverteidiger Borussia Dortmund und Zweitligist FC Ingolstadt und zum Duell der beiden Bundesliga-Dinos 1. FC Nürnberg und Hamburger SV.

Am Mittwoch steht die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München im Mittelpunkt. Die Borussen sind durchwachsen in die neue Bundesliga-Saison gestartet und bleiben als momentan Zwölfter hinter den eigenen Erwartungen zurück. Der Rekordmeister ist hingegen unter ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann früh in dieser auf Betriebstemperatur gekommen und die letzten Begegnungen national wie international souverän und klar für sich entscheiden können. Gladbach dürfte eine besondere Leistung und die Unterstützung des heimischen Publikums benötigen, um gegen die Bayern eine Chance zu haben.

Neben dieser Partie kommt es außerdem noch zu dem Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1.FC Köln. Außerdem spielt Leverkusen gegen Karlsruhe und Bochum trifft auf Augsburg.

Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals live bei Sky Sport:

Dienstag:

18.00 Uhr: Sky Konferenz am Dienstag auf Sky Sport 2

Moderation: Britta Hofmann

18.00 Uhr: 1860 München - FC Schalke 04 auf Sky Sport 4

18.00 Uhr: SV Babelsberg 03 - RB Leipzig auf Sky Sport 5

18.00 Uhr: Preußen Münster - Hertha BSC auf Sky Sport 6

18.00 Uhr: 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel auf Sky Sport 7

19.45 Uhr: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04 auf Sky Sport 3

20.35 Uhr: 1. FC Nürnberg - Hamburger SV auf Sky Sport 4/8

20.35 Uhr: 1. FC Mainz 05 - Arminia Bielefeld auf Sky Sport 5/9

20.35 Uhr: VfL Osnabrück - SC Freiburg auf Sky Sport 6/10

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 2

Mittwoch:

18.00 Uhr: Sky Konferenz auf Sky Sport 2

Moderation: Michael Leopold

18.00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SC auf Sky Sport 3

18.00 Uhr: Dynamo Dresden - FC St. Pauli auf Sky Sport 4

18.00 Uhr: VfL Bochum - FC Augsburg auf Sky Sport 5

18.00 Uhr: Waldhof Mannheim - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport 6

20.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Bayern München auf Sky Sport 3

20.35 Uhr: VfB Stuttgart - 1. FC Köln auf Sky Sport 4/8

20.35 Uhr: Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 5/9

20.35 Uhr: Jahn Regensburg - Hansa Rostock auf Sky Sport 6/10

22.45 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 2

