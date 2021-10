Sky Deutschland

Sky Ticket im November: "Dexter: New Blood", "Billions" mit neuen Folgen und brandaktuelle Filmhits wie "Cash Truck" mit Jason Statham

Unterföhring

"Dexter: New Blood" mit dem Neustart der Kultserie um Michael C. Hall als charmanter Serienkiller

Weitere neue Serienhighlights: "Billions" (Staffel 5b), "Scenes From a Marriage", "Insecure" (Staffel 5), "Stargirl" (Staffel 2), "Wellington Paranormal" (Staffel 2 und 3) und die Sky Originals "Wolfe" (Staffel 1) und "Temple" (Staffel 2)

Die Filmhits "Cash Truck" mit Jason Statham, "Barb and Star Go to Vista Del Mar" mit Kristen Wiig und Jamie Dornan sowie "Cortex" von und mit Moritz Bleibtreu

Neue Dokus und Dokureihen wie "Greta Thunberg: Ein Jahr, um die Welt zu verändern", "Her Story: Dunja Hayali" und "Oscar Micheaux - The Superhero of Black Filmmaking"

Alle "Harry Potter"-Filme vom 5. bis 21. November

Mit dem Sky Entertainment Ticket streamen Fans jederzeit und überall die besten Serien und Shows, mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket zusätzlich auch die neuesten Blockbuster

20. Oktober 2021 - Die langen Herbstabende können kommen! Denn auch im November bietet Sky Ticket allen Film- und Serienfans wieder ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Highlights. Mit dabei ist das Comeback des Kult-Killers, der Killer killt: Michael C. Hall schlüpft in "Dexter: New Blood" wieder in seine bereits Emmy-prämierte Rolle. Und während sich in der fünften Staffel von "Billions" erneut Paul Giamatti als Staatsanwalt und Damian Lewis als Hedgefonds-Milliardär bekriegen, lässt es Jason Statham in Guy Ritchies brandaktuellem Actionthriller-Highlight "Cash Truck" gewohnt cool krachen.

Auf die fünfte Staffel des Comedy-Hits "Insecure" dürfen sich Serienliebhaber im November auf Sky Ticket ebenso freuen, wie auf die neuen Folgen der Si-Fi-Actionserie "Stargirl". In "Scenes From a Marriage" kämpfen Jessica Chastain und Oscar Isaac um ihre Ehe - ein bereits vielfach hochgelobtes Serienevent. Und von Taika Waititis übersinnlichem Cop-Spaß "Wellington Paranormal" gibt es gleich zwei neue Staffeln exklusiv. Mark Strong als Untergrunddoktor geht im Sky Original "Temple" in ein neues Abenteuer. Und die brandneue Sky Original Krimiserie "Wolfe" um einen top Tatortermittler stammt vom Schöpfer von "Shameless".

In der dreiteiligen Doku "Greta Thunberg: Ein Jahr, um die Welt zu verändern" begleitet ein BBC-Team die junge Aktivistin bei ihrer Reise für den Klimaschutz während ihres schulfreien Jahres. Und das Sky Original "Her Story: Dunja Hayali" ist ein mitreißendes Porträt der preisgekrönten Journalistin.

Die "Brautalarm"-Macher haben wieder zugeschlagen: In ihrer schrillen Komödie "Barb and Star Go to Vista Del Mar" macht Kristen Wiig Party in Florida und stößt dort auf Jamie Dornan. Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger sind beim Fantasy-Spektakel "Iron Mask" mit dabei und "Cortex" ist das spannende Regiedebüt von Moritz Bleibtreu, der auch das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle übernahm.

Neben exklusiven Blockbustern wie "The Suicide Squad", "Zack Snyder's Justice League", "Wonder Woman 1984", "They Want Me Dead", "Godzilla vs. Kong", "Nightlife", "Bad Boys for Life", "Tenet" oder "Trolls World Tour" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. Genauso wie komplette Boxsets von Kultserien wie "Game of Thrones" und "Sex and the City" und Specials wie "Friends: The Reunion".

Die neuen Sky Ticket Highlights im November:

Serien, Shows und Dokumentationen:

It's Always Sunny in Philadelphia S9, S10, S11 (2/ 9./ 23.11.)

Dynasties: The Windsors S1 (2.11.)

The Outpost S4 (3.11.) - Syfy

Wellington Paranormal S2, S3 (2./ 23.11.)

Wolfe S1 (4.11.)

Greta Thunberg: Ein Jahr, um die Welt zu verändern (7.11.)

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze S3 (7.11.) - Nat Geo

Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette S5a (8.11.)

Superstore S6 (8.11.)

Botticelli, Florenz und die Medici (8.11.)

Spitzensport in Zeiten der Pandemie (8.11.)

Robot Chicken S11a (8.11.) - Warner TV Comedy

Temple S2 (11.11.)

Her Story: Dunja Hayali (11.11.)

Billions S5b (13.11.)

Mysterien der Antike - Das Geheimnis des Schädelgrabs S1 (14.11.) - Discovery

Oscar Micheaux - The Superhero of Black Filmmaking (15.11.)

Stephan Hawking: Reise durchs All S1 (15.11.) - Spiegel TV

Transplant S1 (16.11.)

Insecure S5 (17.11.)

Work in Progress S2 (17.11.)

Scenes from a Marriage S1 (19.11.)

Ein Leben in zehn Fotos S1 (19.11.)

Stargirl S2 (21.11.)

Der Prinz von Bel-Air - Das große Wiedersehen (21.11.) - Warner TV Comedy

Dexter: New Blood S1 (22.11.)

Nurses S2 (22.11.) - Universal TV

Mein queeres Leben S1 (25.11.) - Warner TV Serie

Filme:

The Friend (1.11.)

Barb and Star Go to Vista Del Mar (4.11.)

Jiu Jitsu (5.11.)

Girl (8.11.)

Angel Falls: Eine Bilderbuch-Weihnacht (10.11.)

Und täglich grüßt die Liebe (Long Story Short) (12.11.)

Cosmic Sin - Invasion im All (13.11.)

Das Beste kommt noch (15.11.)

Ein weihnachtliches Willkommen (17.11.)

Iron Mask (19.11.)

Alone - Du kannst nicht entkommen (20.11.)

Die magische Weihnachtshochzeit (22.11.)

Cash Truck (26.11.)

Cortex (27.11.)

Geheimzutat: Liebe (29.11.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

Lovers' Lane Murders S1 (2.11.)

Terra X: Eine Erde viele Welten S1 (2.11.)

Die Reise eines Lebens S1 (5.11.)

Eine zauberhafte Nanny (7.11.)

Arlington Road (9.11.)

Murder Calls S1 (10.11.)

The Flintstones - Die Familie Feuerstein / The Flintstones in Viva Rock Vegas (14.11.)

The Town - Stadt ohne Gnade (21.11.)

The Rookie S1 - 3 (29.11.)

Neue Kids-Hits:

Teen Titans Go! S1 (1.11.) - Cartoon Network

Panda & Krash S1 (1.11.) - Junior

Tom und Jerry in New York S1 (15.11.) - Boomerang

Summer Camp Island S1 (15.11.) - Cartoon Network

Looney Tunes Cartoons Fortsetzung S1 (22.11.) - Boomerang

Apfel & Lauch S1 (22.11.) - Cartoon Network

Letztausstrahlungen:

Jumanji: The Next Level (8.11.)

Der Unsichtbare (8.11.)

Emma (15.11.)

Die Hochzeit (19.11.)

