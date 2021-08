Sky Deutschland

Die neunte und finale Staffel von "Wentworth" im Oktober bei Sky

Die komplette neue Staffel ab 15. Oktober auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

Auch alle vorherigen acht Staffeln stehen auf Abruf zur Verfügung

Linearer Start ebenfalls ab 15. Oktober auf Sky Atlantic mit jeweils zwei Episoden pro Woche

Remake der Serie "Prisoner Cell Block H"

Die neunte und finale Staffel der Dramaserie um den Überlebenskampf in einem Frauengefängnis ist ab 15. Oktober als komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Auch die vorherigen Staffeln sind auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar. Ab 15. Oktober sind jeweils zwei Episoden wöchentlich ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen.

Über "Wentworth":

Drogen, Erpressung und Gewalt gehören im Frauengefängnis Wentworth zum bitteren Alltag. Der Kampf ums Überleben in der Knasthierarchie ist knallhart. Mit der neunten Staffel steuert die düstere Dramaserie auf ihr wahrhaft explosives Finale zu.: Die Insassinnen von Wentworth sind entsetzt: Allie (Kate Jenkinson) kehrt aus dem Krankenhaus zurück. Aber sie ist jetzt für immer auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie erklärt Boomer (Katrina Milosevic) bis auf weiteres zur Anführerin der Gefangenen. Doch Lou (Kate Box) will die Gelegenheit nutzen, um sich an die Spitze der Knasthierarchie zu kämpfen. Knast-Chefin Ann (Jane Hall) macht sich unterdessen mit ihren drakonischen Methoden Feinde unter ihren Mitarbeitern und den Insassinnen. Joans (Pamela Rabe) Prozess steht vor dem Abschluss. Gleichzeitig plant Lou einen brutalen Tag der Abrechnung.

Sie sind skrupellos, brutal, schamlos und heimtückisch, ihr Alltag hinter Gittern ein grausamer Kampf ums Überleben. Selten setzte das TV auf härtere Frauenfiguren als in "Wentworth". Das australische Knastdrama zeichnet tiefgründige Charaktere, die in ihrer Extremsituation zu allem fähig sind. Entsprechend unvorhersehbar ist der Plot, der von der Vorlage "Prisoner Cell Block H" (1979-1986) abweicht. Seit dem Start 2013 gewann "Wentworth" bereits zweimal in Folge den australischen ASTRA Award als beste Dramaserie. "The Telegraph" urteilte: "Wentworth ist besser als die hochgelobte Netflix-Serie 'Orange is The New Black'". Obwohl die Hitserie ursprünglich nach der siebten Staffel zu Ende gehen sollte, wurde sie wegen ihres großen Erfolges um eine achte und neunte Staffel verlängert.

Facts:

Originaltitel: "Wentworth", Dramaserie, AUS 2021, 9. Staffel, 10 Episoden à ca. 50 Min. Regie: u.a. Kevin Carlin, Fiona Banks. Darsteller: Leah Purcell, Kate Jenkinson, Susie Porter, Kate Box, Robbie Magasiva, Katrina Milosevic, Jane Hall, Pamela Rabe, Kate Atkinson, Jacqueline Brennan, Celia Ireland.

Ausstrahlungstermine:

Staffel 9: ab 15. Oktober auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic in wöchentlicher Ausstrahlung. Staffeln 1 bis 8 ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

