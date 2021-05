Sky Deutschland

Neues Warner Filmhighlight direkt auf Sky Cinema: Der Thriller "They Want Me Dead" mit Angelina Jolie bereits ab 3. Juni auf Sky und Sky Ticket

- Der Thriller "They Want Me Dead" bereits ab 3. Juni bei Sky - Nach "Wonder Woman 1984" und "Zack Snyder's Justice League" die nächste Filmpremiere von Warner auf Sky Cinema - "They Want Me Dead" von Taylor Sheridan ("Sicario") mit Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Tyler Perry und Aidan Gillen - Das Filmhighlight von Warner auch mit Sky Q und Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

25 Mai 2021 - Eine weitere brandaktuelle Filmpremiere auf Sky Cinema: Bereits am 3. Juni startet der starbesetzte Gänsehaut-Thriller "They Want Me Dead" direkt bei Sky. In dem Film muss Oscar®-Preisträgerin Angelina Jolie als Smoke Jumper (Feuerwehr Eliteeinheit) einen Jungen vor fiesen Killern, tödlichen Gewitterstürmen und einem sich rasend ausbreitenden Waldbrand beschützen. Das Highlight ist im Paket von Sky Cinema enthalten und auch mit Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.

Über "They Want Me Dead":

Feuerspringerin Hannah (Angelina Jolie) trifft auf den Jungen Connor (Finn Little), der Zeuge eines Mordes geworden ist. Die zwei finsteren Killer Patrick und Jack (Nicholas Hoult, Aidan Gillen) sind ihm jedoch schon auf der Spur. Hannah versucht alles, um sich und den Jungen durch die Wälder vor den beiden Mördern zu retten. Als ein Waldbrand ausbricht, scheint die Gefahr aussichtslos. Wieder begibt sich Regisseur Taylor Sheridan - preisgekrönter Filmemacher ("Wind River") und Drehbuchschreiber ("Hell or High Water", "Sicario") - mit einer hochspannenden Geschichte in die raue Natur Amerikas. Neben Angelina Jolie glänzt ein Star-Cast um Nicholas Hoult ("Mad Max: Fury Road"), Aidan Gillen ("Game of Thrones"), Jon Bernthal ("Marvel's The Punisher") und Tyler Perry ("Vice - Der zweite Mann")

Nach "Wonder Woman 1984" und "Zack Snyder's Justice League" ist "They Want Me Dead" das nächste Highlight von Warner Bros., das direkt bei Sky zu sehen ist.

