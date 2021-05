Sky Deutschland

Lothar Matthäus und Peter Knäbel am Sonntag Gäste bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" auf Sky Sport News

- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News - Komplettiert wird die Runde von Sky Kommentator Ulli Potofski - "Meine Geschichte - das Leben von Matthias Ginter" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News - Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar

Unterföhring, 7. Mai 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen diskutiert er über das aktuelle Fußballgeschehen in der Bundesliga und darüber hinaus.

Im Fokus stehen dieses Mal unter anderem die nahenden Entscheidungen an der Spitze und im Tabellenkeller der Bundesliga sowie der FC Schalke, der bereits als erster Absteiger feststeht. Zu Gast im Studio ist Peter Knäbel. Nach knapp drei Jahren als Technischer Direktor beim FC Schalke wurde der 54-Jährige Ende März zum Nachfolger von Jochen Schneider als Vorstand Sport und Kommunikation bei den Gelsenkirchenern bestellt. Er berichtet von seiner derzeitigen Aufgabe, eine neue Mannschaft für die 2. Bundesliga aufzubauen, mit der der Wiederaufstieg gelingen soll.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Lothar Matthäus und Sky Kommentator und Reporter Ulli Potofski, der als gebürtiger Gelsenkirchener eine ganz besondere Beziehung zu den Königsblauen hat.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2

"Meine Geschichte - das Leben von Matthias Ginter" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Nationalspieler Matthias Ginter. Der 27-jährige Verteidiger war als einziger deutscher Nationalspieler bei allen Erfolgen der vergangenen Jahre dabei: Er stand im Kader der Mannschaft, die 2014 in Brasilien Weltmeister wurde, gewann 2016 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio und 2017 den FIFA Konföderationen-Pokal. Der gebürtige Freiburger, der seine Profikarriere auch beim heimischen SC begann, wechselte über den BVB zu Borussia Mönchengladbach, für die er seit mittlerweile vier Jahren im Einsatz ist.

"Meine Geschichte - das Leben von Matthias Ginter" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt.

