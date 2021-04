Sky Deutschland

Didi Hamann und René Adler am Sonntag Gäste bei "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" auf Sky Sport News

Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News - Komplettiert wird die Runde von Sky Reporter Marc Behrenbeck - "Meine Geschichte - das Leben von Jesse Marsch" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News

Unterföhring, 23. April 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen diskutiert er über das aktuelle Bundesliga-Geschehen und die ereignisreiche zurückliegende Fußballwoche.

Im Fokus stehen dieses Mal unter anderem der bevorstehende neunte Meistertitel in Serie für den FC Bayern und der dramatische Abstiegskampf in der Bundesliga, in dem seit Dienstag der FC Schalke als erster Absteiger feststeht. Darüber hinaus wird die Runde auch die Ereignisse rund um die zu Beginn der Woche angekündigte Super League diskutieren, die nach lautstarken Protesten von Fans, Aktiven und Ehemaligen wieder zerfiel.

Gäste im Studio sind dieses Mal zwei Sky Experten. Rekordnationalspieler und Weltmeister Lothar Matthäus wird ebenso Teil der Runde sein wie der ehemalige Nationaltorhüter René Adler, der in der Bundesliga für Bayer Leverkusen, den HSV und zuletzt den 1. FSV Mainz 05 aktiv war.

Komplettiert wird die Runde von Sky Reporter Marc Behrenbeck, der für Sky Sport News regelmäßig über den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft, den nationalen und internationalen Transfermarkt sowie das Geschehen bei den großen Verbänden berichtet.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

"Meine Geschichte - das Leben von Jesse Marsch" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Jesse Marsch. Der 47-jährige US-Amerikaner ist seit zwei Jahren Trainer von RB Salzburg und wird regelmäßig als einer der Top-Kandidaten gehandelt, wenn in der Bundesliga Trainerposten frei sind. Zuvor war er 2018/19 für ein Jahr Co-Trainer unter Ralf Rangnick in Leipzig und trainierte von 2015 bis 2018 die New York Red Bulls in der MLS. Zu seiner aktiven Zeit spielte er 14 Jahre in der MLS und bestritt zwei Länderspiele für die USA.

"Meine Geschichte - das Leben von Jesse Marsch" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.

