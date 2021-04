Sky Deutschland

Der FC Bayern zu Gast in Mainz, Wolfsburg gegen den BVB und Leverkusen gegen Frankfurt: der erste Titel-Matchball und der Kampf um die Königsklasse am Samstag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

- Alle Einzelspiele des Nachmittags und die Original Sky Konferenz am Samstag ab 14.00 Uhr mit Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann - Das "tipico Topspiel der Woche" zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt am Samstag ab 17.30 Uhr mit Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann - RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld am Sonntag ab 14.30 Uhr live und exklusiv - "Sky 90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag ab 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News - "Matchplan" am Donnerstag um 19.00 Uhr auf Sky Sport News: Marco Kurz und Robin Dutt präsentieren ihren Matchplan für Leverkusen gegen Frankfurt - "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" mit Erik Meijer und Mirko Slomka am Freitag ab 21.00 Uhr, "Highlights XXL" zum Spiel zwischen Augsburg und Köln im Anschluss ab 22.25 Uhr - Exklusiv für Sky Q Kunden: VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt am Samstag in UHD und in HDR - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 22. April 2021 - Mit dem Abstieg des FC Schalke 04 ist am vergangenen Spieltag die erste Entscheidung der Saison gefallen. Am kommenden Wochenende könnte die zweite folgen, wenn der FC Bayern München die erneute Meisterschaft perfekt machen kann. Sky überträgt insgesamt sieben Partien des 31. Bundesliga-Spieltags live und exklusiv.

Am Samstag um 14.00 Uhr begrüßen Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zum "tipico Countdown" und stimmen auf die Spiele des Nachmittags ein. Mit einem Sieg beim 1. FSV Mainz 05 würde sich der Rekordmeister die insgesamt 30. Deutsche Meisterschaft und damit den fünften Stern über dem Vereinslogo sichern. Selbst bei einem Punktverlust in Mainz könnten die Bayern noch an diesem Wochenende den neunten Titel in Serie feiern, falls Leipzig am Sonntag nicht mehr Punkte holt als die Münchener.

In den weiteren Begegnungen des Nachmittags treffen unter anderem der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund im direkten Duell um einen Platz in der UEFA Champions League aufeinander. Außerdem empfängt Union Berlin die Mannschaft von Werder Bremen, die nach sechs Niederlagen in Folge wieder um den Klassenerhalt zittern muss. Alle insgesamt vier Partien des Nachmittags überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Direkt im Anschluss treffen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im "tipico Topspiel der Woche" aufeinander. Während es für die Werkself um die Teilnahme an der UEFA Europa League geht, hoffen die Frankfurter mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung der ersten Teilnahme an der UEFA Champions League zu machen. Ab 17.30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer zum Spiel in der BayArena.

Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Exklusiv für Sky Q Kunden werden die Partie in Leverkusen wie auch die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem BVB am Nachmittag auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen.

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Jessica Libbertz ab 14.30 Uhr den Sky Experten Erik Meijer im Studio. Im frühen Spiel des Tages empfängt RB Leipzig den VfB Stuttgart, im Anschluss trifft Borussia Mönchengladbach auf Armina Bielefeld.

Die aufgrund der Quarantäne der Berliner Mannschaft verschobene Begegnung zwischen dem FC Schalke und Hertha BSC überträgt Sky zu einem noch festzulegenden Termin ebenfalls live.

"Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag um 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News

Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit der "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte", um gemeinsam mit seinen Gästen den laufenden Bundesliga-Spieltag und aktuelle Fußball-Themen zu diskutieren. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

"Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" am Freitag mit Erik Meijer und Mirko Slomka

Am Freitagabend eröffnet Sky den Bundesliga-Spieltag um 21.00 Uhr mit "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" und liefert einen Überblick über das bevorstehende Bundesliga-Wochenende. Moderatorin Britta Hofmann, Erik Meijer und Mirko Slomka beleuchten die anstehenden Partien.

Im Anschluss an die Vorschau beschäftigt sich die Runde mit dem Freitagsspiel der Bundesliga. In der Sendung "Die Bundesliga am Freitag - Highlights XXL" wird es ab 22.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 eine ausführliche Zusammenfassung und Einschätzungen zur Partie zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln.

"Matchplan" am Donnerstag mit Marco Kurz und Robin Dutt

Bereits am Donnerstag begrüßt Jan Henkel die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe der Taktik-Challenge "Matchplan". Im Mittelpunkt steht dieses Mal die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt am Samstagabend, die Jan Henkel mit seinen Gästen fußballtaktisch unter die Lupe nehmen wird. Anlässlich dieser Partie sind es Marco Kurz und Robin Dutt, die jeweils in die Rolle des Trainers einer der beiden gegenüberstehenden Mannschaften schlüpfen. Kurz wird dabei seinen Matchplan für die Werkself, Dutt den für die Eintracht präsentieren. "Matchplan" wird am Donnerstag live um 19.00 Uhr auf Sky Sport News und auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt und steht im Anschluss auf Sky Q und skysport.de zum Abruf bereit.

Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und/oder Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Sky Ticket bietet flexible Alternativen an (skyticket.de). Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Der 31. Bundesliga-Spieltag bei Sky:

Freitag:

21.00 Uhr: "Dein Verein - die Bundesliga Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga 1

22.25 Uhr: "Die Bundesliga am Freitag - Highlights XXL" von FC Augsburg - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1

Samstag:

14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 5

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3

21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

Sonntag:

11.30 Uhr: "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 1

13.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Jesse Marsch" auf Sky Sport News

14.30 Uhr: RB Leipzig - VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 1

21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell