Stolpern Kiel oder Flensburg im Fernduell um den Titel? Der 26. Spieltag und Nachholspiele in der Liqui Moly Handball-Bundesliga live auf Sky /

Der 26. Spieltag und Nachholspiele in der Liqui Moly Handball-Bundesliga live auf Sky

- Alle Begegnungen des 26. Spieltags und die Nachholspiele Flensburg gegen Bergischer und Balingen gegen Kiel live und in voller Länge auf Sky - Topspiel der Woche am Sonntag zwischen Magdeburg und Melsungen ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 2 mit Stefan Kretzschmar, Karsten Petrzika und Jens Westen - "Handball Kompakt" mit Highlights des Doppelspieltags am Sonntag um 21.30 Uhr auf Sky Sport News und auf Sky Sport 1 - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Unterföhring, 13. April 2021 - Der Titelkampf in der Liqui Moly Handball Bundesliga geht in dieser Woche mit dem 26. Spieltag und zwei Nachholspielen in die nächste Runde. Die heißesten Titelaspiranten SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel haben diese Woche Pflichtaufgaben zu lösen. Der Tabellenführer Flensburg spielt am Donnerstag zunächst beim Abstiegskandidaten TuSEM Essen und dann am Sonntag in einer Nachholbegegnung vom 21. Spieltag gegen Bergischer HC. Der deutsche Meister aus Kiel spielt am Donnerstag gegen Bergischer HC und dann am Sonntag in einem Nachholspiel vom 16. Spieltag in Balingen. Aktuell liegt Flensburg in der durch zahlreiche Spielausfälle verzerrten Tabelle mit vier Verlustpunkten vor THW Kiel mit fünf Verlustpunkten.

Wie gewohnt überträgt Sky alle angesetzten Begegnungen in dieser Woche live und in voller Länge. Los geht's am Donnerstag mit fünf Partien, neben den Spielen von Kiel und Flensburg auch die Paarungen Wetzlar gegen Füchse, Leipzig gegen Balingen und Eulen gegen Stuttgart. Gregor Teicher moderiert die Konferenz live ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 2.

Am Samstag stehen zwei Partien auf dem Programm: Coburg gegen Lemgo und Löwen gegen Hannover.

Das Topspiel am Sonntag bestreiten SC Magdeburg und MT Melsungen. Sky überträgt das Spiel ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 2. Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika kommentieren die Begegnung. Jens Westen führt die Interviews. Zu den weiteren Partien am Sonntag gehören neben den Spielen von Flensburg und Kiel noch Göppingen gegen Nordhorn und Minden gegen Erlangen. Gregor Teicher moderiert die Konferenz ab 15.25 Uhr live auf Sky Sport 2.

Sky zeigt noch einmal alle Highlights der beiden Spieltage am Sonntag um 21.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News und auf Sky Sport 1.

Der 26. Spieltag in der Liqui Moly Handball-Bundesliga auf Sky Sport:

Donnerstag:

18.30 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 2

18.30 Uhr: THW Kiel - Bergischer HC live auf Sky Sport 3

18.30 Uhr: TuSEM Essen - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 4

18.30 Uhr: HSG Wetzlar - Füchse Berlin live auf Sky Sport 5

18.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - HBW Balingen-Weilstetten live auf Sky Sport 6

18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 7

Samstag:

18.15 Uhr: HSC 2000 Coburg - TBV Lemgo-Lippe live auf Sky Sport 1

20.15 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 1

Sonntag:

13.00 Uhr: "Topspiel am Sonntag" SC Magdeburg - MT Melsungen live auf Sky Sport 2

15.25 Uhr: Die Konferenz live auf Sky Sport 2

15.55 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel live auf Sky Sport 4

15.55 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC live auf Sky Sport 5

15.55 Uhr: FRISCHAUF! Göppingen - HSG Nordhorn-Lingen live auf Sky Sport 6

15.55 Uhr: GWD Minden - HC Erlangen live auf Sky Sport 7

21.30 Uhr: "Kompakt", die Highlights auf Sky Sport News und Sky Sport 1

