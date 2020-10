Sky Deutschland

Die Sky Highlights in UHD und HDR im Oktober: Das neue Sky Original "Hausen", der BVB auf Bayern-Jagd und die Formel 1 in Deutschland

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Sky Q Kunden genießen auch im Oktober wieder eine Vielzahl an neuen Kinoblockbustern, Serien und Sporthighlights in ultrascharfem UHD - Brandneues Sky Original: Die Horror-Mystery-Serie "Hausen" mit allen Folgen rechtzeitig zu Halloween (ab 29.10.) in UHD jederzeit auf Abruf - Filmhits wie "Bloodshot" und "Queen & Slim" neu in UHD auf Sky Q - Bundesliga: Bayern München, Borussia Dortmund, Mönchengladbach und Leipzig in bestem UHD HDR - Ein Topspiel pro Woche in der 2. Bundesliga in UHD - Die Rückkehr der Formel 1 auf den Nürburgring live in UHD

1. Oktober 2020 - Ein goldener Oktober steht allen Sky Q Kunden mit einem UHD- und HDR-tauglichen TV bevor. Für Sport-Fans locken die Bundesliga, die 2. Bundesliga, die Premier League und die Formel 1. Entertainment-Fans dürfen sich auf ein ultrascharfes Halloween-Event und neue Filmhits in UHD freuen.

Gruselschau im Plattenbau

Rechtzeitig zum Gruselfest startet am 29. Oktober das neue Sky Original "Hausen", eine achtteilige "Haunted House"-Serie im DDR-Plattenbau, die Horror, Mystery, düsteres Märchen und Drama einzigartig vereint. Stars der neuen Sky Serie sind Charly Hübner, Tristan Göbel, Alexander Scheer, Lilith Stangenberg und Daniel Sträßer. Die komplette Staffel ist vom Start weg auf Abruf in UHD verfügbar.

Action und Romantik

UHD-Highlights im Sky Cinema Oktober sind indes Neuheiten wie der Science-Fiction-Actionhit "Bloodshot" mit "Fast & Furious"-Star Vin Diesel und der romantische Thriller "Queen & Slim". Ergänzt wird der ständig mehr als 100 Filme umfassende UHD-Katalog auf Sky Q um einige beliebte Klassiker: die Beziehungskomödie "Denk wie ein Mann", "Terminator 4 - Die Erlösung" mit Christian Bale als Vorbote auf den kommenden "Terminator"-Pop-up-Channel bei Sky Cinema im November, sowie den siebenfach Oscar-prämierten Steven-Spielberg-Drama "Schindlers Liste".

Die Sky Cinema Filmhighlights in UHD im Oktober auf einen Blick:

Schindlers Liste seit 29.09.2020

Denk wie ein Mann seit 30.09.2020

Bloodshot 02.10.2020

Queen & Slim 21.10.2020

Terminator 4 - Die Erlösung 16.10.2020

Rheinisches Derby, Revier-Derby und die Bayern auf der Alm

An jedem Bundesliga-Spieltag zwei Spiele in UHD und HDR, so lautet das Versprechen bei Sky Q auch im Oktober: Mit den Derbys zwischen Köln und Gladbach, dem BVB und Schalke und dem Auftritt des Rekordmeisters in Bielefeld erwarten die Fans echte Fußballschmankerl. Dazu gibt's jeweils das Topspiel der 2. Bundesliga. Club-Fans dürfen sich im Oktober gleich auf zwei Auftritte ihres 1. FC Nürnberg in ultrascharfem UHD freuen. Außerdem macht die Formel 1 Station am Nürburgring.

Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR im Oktober auf einen Blick:

Datum Start Wettbewerb Spiel/Rennen Bild

03.10.20 15:30 Bundesliga 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach UHD / HDR

03.10.20 18:30 Bundesliga RB Leipzig - FC Schalke 04 UHD / HDR

04.10.20 17:30 Premier League Manchester United - Tottenham Hotspurs UHD

05.10.20 20:30 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 UHD

10.10.20 14:45 Formel 1 Großer Preis der Eifel, Nürburgring - Qualifying UHD

11.10.20 15:10 Formel 1 Großer Preis der Eifel, Nürburgring - Rennen UHD

17.10.20 15:30 Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund UHD / HDR

17.10.20 18:30 Bundesliga DSC Arminia Bielefeld - FC Bayern München UHD /HDR

19.10.20 20:30 2. Bundesliga FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg UHD

24.10.20 18:30 Bundesliga Borussia Dortmund - FC Schalke 04 UHD /HDR

25.10.20 tba Formel 1 Großer Preis von Portugal, Portimao - Rennen UHD

31.10.20 18:30 Bundesliga Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig UHD / HDR

Bitte beachten: In der Liste fehlen noch einige Spiele der englischen Premier League, da noch nicht alle Spieltage terminiert sind.

So genießen Kunden UHD und HDR mit Sky Q

Um die exklusiven Sky Programme in UHD und HDR zu sehen, benötigen Kunden einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbare UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App auf Sky Q verfügbar. Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.

Über Sky Q:

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Andreas Stumptner

Head of Product Communications

Tel: 089/9958 6882

Andreas.Stumptner@sky.de



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell