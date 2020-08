Sky Deutschland

Sky Ticket Hits im September: Die letzte Staffel von "Modern Family" sowie die Blockbuster "Jumanji: The Next Level" und "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" exklusiv

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Start der elften und letzten Staffel von "Modern Family" (ab 17.9) - Der Blockbuster "Jumanji: The Next Level" (ab 4.9.) mit Dwayne Johnson als exklusive Premiere und viele weitere Hits mit dem Superstar wie "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" oder "Walking Tall" - Das Rennfahrer-Drama "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" (ab 18.9.) mit Matt Damon und Christian Bale als Premiere plus PS-Hits wie "Bullitt", "Taxi", "The Transporter" und "The Italien Job - Jagd auf Millionen" - Brad Pitt im Sci-Fi-Film "Ad Astra - Zu den Sternen" (ab 11.9.) - Die gefeierte HBO-Miniserie "I Know This Much Is True" (ab 14.9.) mit dem brillanten Mark Ruffalo in einer Doppelrolle jetzt auch auf Deutsch - Die Witzig-romantische HBO-Thrillerserie "Run" (ab 8.9), produziert von "Fleabag"-Macherin Phoebe Waller-Bridge - Weitere neue Serien: Ridley Scotts "Raised By Wolves" (ab 16.9.) über TNT Serie, Cate Blanchett als "Mrs. America" (ab 1.9.) über Fox und das "Suits"-Spin-off "Pearson" (ab 21.9.) über Universal TV" - Klassiker wie "Full Metal Jacket", "Schindlers Liste", die ersten vier "Dirty Harry"-Hits, sowie "Die Dolmetscherin" und "The Big Lebowski" ab September neu auf Sky Ticket

Unterföhring, 19. August 2020 - Gefeierte Serien, ganz großes Kino: Auch im September bietet Sky Ticket wieder die beste Unterhaltung für alle Film- und Serienfans. Etwa den Start der elften und letzten Staffel des Comedy-Hits "Modern Family" um den herrlich chaotischen Pritchett-Großclan. Mit "Jumanji: The Next Level" startet einer der erfolgreichsten Kinofilme des letzten Jahres mit Superstar Dwayne Johnson wieder im Abenteuereinsatz. Außerdem wollen Matt Damon und Christian Bale im zweifach Oscar-prämierten "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" das berühmteste Autorennen der Welt gewinnen. Und Brad Pitt fliegt in "Ad Astra - Zu den Sternen" ins All. Die Hits gibt es exklusiv auf Sky Ticket.

In der bereits zum US-Start frenetisch gefeierten HBO-Miniserie "I Know This Much Is True" spielt Mark Ruffalo zwei ungleiche Zwillingsbrüder. Die Familiensage gibt es ab September auch in der deutschen Synchro. In "Run" geht eine Frau mit ihrer Liebe aus Jugendtagen auf eine spannende Reise quer durch die USA. Produziert wurde die romantische HBO-Thrillerserie von der "Fleabag"-Macherin Phoebe Waller-Bridge.

Niemand Geringeres als Regiemeister Ridley Scott steht hinter der neuen Postapokalypse-Serie "Raised By Wolves" - Aaron Guzikowski ("Prisoners") ist Showrunner. Über TNT Serie auf Sky Ticket. Cate Blanchett kämpft in "Mrs. America" in den 70ern erbittert gegen die Gleichstellung von Männern und Frauen. Den Serienstart über Fox gibt's ebenfalls auf Sky Ticket. Genauso wie "Pearson" über Universal TV, das Spin-off der Kult-Anwalt-Serie "Suits".

Neben exklusiven Blockbustern wie "Joker", "Once Upon A Time in... Hollywood", "Pets 2", "Drachenzähmen leicht gemacht 3" oder "ES: Kapitel 2" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. So können sich Filmfans etwa im September neu auf Stanley Kubricks Meisterwerk "Full Metal Jacket", auf "Dirty Harry" 1 - 4 mit Clint Eastwood, Steven Spielbergs "Schindlers Liste", Sydney Pollacks Thriller "Die Dolmetscherin" mit Nicole Kidman und auch auf die Komödien "21 Jump Street", "Ein Fisch namens Wanda" und "The Big Lebowski" freuen.

Die neuen Sky Ticket Highlights im September:

Serien, Shows & Dokumentationen:

- Mrs. America S1 (1.9.) - Fox - Fabriken der Superlative S1 (2.9.) - Nat Geo - Briarpatch - Texas Kills! S1 (2.9.) - 13th Street - Gordon Ramsey: Kulinarische Abenteuer S2 (7.9.) - Nat Geo - Run S1 (8.9.) - Mike Tyson vs. Tigerhai (12.9.) - Discovery - I Know This Much Is True S1 (14.9.) - Raised By Wolves S1 (16.9.) - TNT Serie - Modern Family S11 (17.9.) - Making It S2 (21.9.) - Pearson S1 (21.9.) - Universal TV - Miracle Workers: Dark Ages S2 (22.9.) - TNT Comedy - Primal S1 (23.9.) - TNT Comedy - Billions S5 (30.9.) - Magna Carta -Fundamente der Freiheit (25.9.) - Spiegel Geschichte

Filme:

- So ist das Leben - Life Itself (ab 2.9.) - Jumanji: The Next Level (ab 4.9.) - The Silence (5.9.) - Golden Twenties (9.9.) - Ad Astra - Zu den Sternen (11.9.) - The Good Liar - Das alte Böse (12.9.) - Rule of 3 (16.9.) - Le Mans 66 - Gegen jede Chance (18.9.) - Motherless Brooklyn (19.9.) - Hollywoodtürke (23.9.) - 10 Minutes Gone (25.9.) - Ride like a Girl - Ihr größter Traum (26.9.) - Intrigo: in Liebe Agnes (30.9.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

- Full Metal Jacket (1.9.) - Dirty Harry (Teile 1 - 4) (3.9.) - Die Dolmetscherin (10.9.) - The Big Lebowski (13.9.) - 21 Jump Street (17.9.) - Johnny English (20.9.) - Riverdale S1-2, (20.9.) - Ein Fisch namens Wanda (27.9.) - Schindlers Liste (29.9) - Lucifer S1-2 (29.9.)

Über Sky Ticket

Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Thomas Schöffner

External Communications

Tel: 089/9958 6837

Thomas.Schöffner@sky.de

www.facebook.de/SkyCinemaDE

www.instagram.de/SkyCinemaDE



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell