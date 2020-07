Sky Deutschland

Update für Sky Q: Mehr Übersicht, mehr Infos auf einen Blick und mehr Platz für Aufnahmen

- Neues Update macht die Sky Q Bedienoberfläche noch einfacher und komfortabler - Mehr Übersicht: Kunden finden noch schneller, was sie sehen möchten - Neue Detailseiten: Serienepsioden auf Abruf, Beschreibungen, Aufnahmen und ähnliche Sendungen übersichtlich an einem Ort - Viel mehr Aufnahmen: Ab sofort ist auf dem Sky Q Receiver Platz für mehr als 800 Stunden Fernsehen - Rollout des Updates schrittweise bis Mitte August

8. Juli 2020 - Kunden mit einem Sky Q Receiver dürfen sich freuen. Ihre Box erhält in den kommenden Wochen ein weiteres Update, das die Bedienung von Sky Q noch einfacher und komfortabler macht. Das Update wird bis Mitte August schrittweise auf alle Sky Q Receiver ausgespielt.

Dank einer optimierten Bedienoberfläche und einer weiter verbesserten Übersicht finden Kunden mit Sky Q künftig noch schneller und einfacher auf einen Blick die Inhalte, die sie lieben. Mit nur einem Klick finden Kunden zudem auf den neuen Detailseiten alle relevanten Informationen rund um ihren Lieblingsinhalt an einem Ort: Serienepsioden auf Abruf, Aufnahmen, Beschreibungen, verfügbare Bildformate oder ähnliche Sendungen, die den Kunden gefallen, und vieles mehr.

Mit dem Sky Q Receiver verpassen Kunden außerdem keine Sendung mehr, denn künftig ist ohne Zusatzkosten noch mehr Platz für ihre persönlichen Aufnahmen: Mehr als 800 Stunden Fernsehen passen künftig auf die Festplatte der Box.

Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: "Wie versprochen entwickeln wir Sky Q basierend auf unserem Kundenfeedback kontinuierlich weiter, damit Kunden trotz der stark wachsenden Vielfalt an Free-TV, Apps, Mediatheken und den Sky Premium Inhalten auch weiterhin so einfach und schnell wie möglich ihre Lieblingsprogramme finden. Bedienkomfort, Übersichtlichkeit und intuitive kurze Wege stehen dabei im Mittelpunkt."

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited

