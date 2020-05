Sopra Steria SE

#EUvsVirus-Hackathon-Gewinner: HoloCare verbessert Klinik-Arbeit auf Distanz durch Mixed-Reality-Technologie

HoloCare COVID-19 Initiative, eine Lösung von Sopra Steria und der Universitätsklinik Oslo, zählt zu den Gewinnern des #EUvsVirus Hackathon in der Kategorie "Effiziente Remote-Arbeit". HoloCare überzeugte die Jury mit einer holografischen Visualisierungstechnologie für Mixed-Reality-Lösungen im Gesundheitswesen. Die Lösung erleichtert Ferndiagnosen sowie Remote-Treffen zwischen Medizinern und ermöglicht die virtuelle Anwesenheit von Klinikpersonal bei Patienten in Quarantäne.

HoloCare, ein Gemeinschaftsunternehmen von Sopra Steria und der Universitätsklinik Oslo, hat die Einsatzmöglichkeiten seiner holografischen Technologie für den Hackathon angepasst. Die "Hacker" von Sopra Steria und der Universitätsklinik Oslo haben dafür die Lösung HoloCare COVID-19 Initiative auf Basis der Unity-3D-Plattform entwickelt.

Aus Standard-CT- und -MRT-Bildern werden Hologramme geschädigter Organe erstellt. Diese können bei Planungsbesprechungen zwischen Medizinern verschiedener Abteilungen verwendet werden, damit diese sich nicht persönlich treffen müssen. Das Risiko von Kreuzkontaminationen in Krankenhäusern lässt sich so reduzieren. Darüber hinaus lassen sich künftig Hologramme von Medizinern erstellen, die bei Patienten in Quarantäne virtuell anwesend sein können. Die Lösung hilft damit dabei, psychische Beeinträchtigungen durch die Isolation zu vermeiden.

Die Holografie-Lösung unterstützt so die medizinische Arbeit aus der Distanz, und sie hilft, Berührungen mit potenziell infizierten Dokumenten und Geräten zu vermeiden. Der Bedarf an Remote-Lösungen ist groß: Während einer Pandemie versorgen Krankenhäuser eine große Menge kranker Menschen. Um die Krankheit angemessen zu managen, müssen diese Einrichtungen am Laufen gehalten werden. Abstandhalten und Kontaktvermeidung sind zentrale Instrumente, die Übertragungsraten von unbekannten und schwer zu behandelnden Krankheiten zu reduzieren.

HoloCare hilft dem Gesundheitssektor, die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen, und zwar durch:

- Beschränkung der Bewegung von Klinikpersonal in und aus Zimmern mit isolierten Patienten oder geschützten Bereichen, stattdessen Einsatz von Medizinern als Hologramm - Schutz von besonders wichtigem Gesundheitspersonal und Möglichkeit der Teilnahme an virtuellen multidisziplinären Team-Meetings - Vermeidung von Kreuzkontaminationen zwischen Krankenhäusern und Abteilungen - Ermöglichung digitaler Schulungen und von Fernassistenz zur Unterstützung von Entscheidungen und zur Anleitung - Angebot einer besseren Remote-Kooperation zwischen den Krankenhäusern - Einschränkung der Kontaminierungsrisiken durch Geräte und Ausrüstung - Bereitstellung einer intelligenteren und effizienteren Nutzung von wichtigen Ressourcen - Vermeidung von unnötigen Kontakten zwischen Allgemeinmedizinern und Patienten sowie mit Materialien, Geräten und Oberflächen, über die sich das Virus potenziell ausbreiten kann

"Die große Herausforderung dieser neuen Zeit für die Arbeit generell und die medizinische Arbeit ganz besonders besteht darin, aus der Distanz Nähe herzustellen und lebenswichtige sowie lebensrettende Arbeit unter riskanten Bedingungen zu ermöglichen. Das HoloCare-Team trägt mit der Weiterentwicklung seiner Mixed-Reality-Lösungen dazu bei", sagt Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria Deutschland. "Die vielen kreativen Lösungen, die beim #EUvsVirus Hackathon in so kurzer Zeit entstanden sind, zeigen zudem, wie viel Innovationskraft und digitale Exzellenz in Europa steckt, gesellschaftliche Aufgaben zu meistern."

Mehr Informationen über HoloCare

HoloCare (https://holocare.org/) gibt es seit Herbst 2016 und ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Sopra Steria und Inven2, einem Unternehmen des Universitätsklinikums und der Universität in Oslo. HoloCare stattet Krankenhäuser mit Zugriffs- und Skalierungsmöglichkeiten aus und integriert innovative Technologien wie 3D, HoloLens 2 sowie Hologramme für die Vorbereitung großer Operationen. Es werden Anwendungen entwickelt, die auf HoloLens von Microsoft basieren.

HoloCare steht bereit, diese Lösung weiterzuentwickeln, um einen Beitrag im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie zu leisten. Der nächste Schritt besteht darin, HoloCare für Ärzte verfügbar zu machen, um auszuloten, wie diese Lösung dabei helfen kann, die Kontakte zwischen Ärzten und Patienten sowie das Kontaminierungsrisiko zu verringern.

Über den #EUvsVirus Hackathon

Der #EUvsVirus Hackathon (https://euvsvirus.org/) wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um Innovationen voranzutreiben, die im Kampf gegen die Pandemie hilfreich sind. Vom 24. bis 26. April konnten mehr als 20.000 Teilnehmer gezählt werden, die 2.100 Projekte einreichten.

Über Sopra Steria

Als ein führender europäischer Management- und Technologieberater unterstützt Sopra Steria seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet mit Beratung, Digitalisierung und Softwareentwicklung umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes.

Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 25 Ländern erzielte der Konzern 2019 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro.

Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809

