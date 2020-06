Sky Deutschland

"Black Monday"- nach dem Crash ist vor dem Crash - die zweite Staffel im Juni bei Sky

- Die zehn neuen Episoden ab 23. Juni auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf - Vom Comedy-Dreamteam Seth Rogen und Evan Goldberg - In der Hauptrolle: "House of Lies"-Star und Golden-Globe-Gewinner Don Cheadle

Maurice "Mo" Monroe und seine Kollegen wollten mit den ganz Großen der Wall Street mitmischen, doch ein Börsencrash und einige Morde später gehen sie getrennte Wege. "Black Monday" kehrt mit der zweiten Staffel zurück und ist ab 23. Juni immer dienstags, um 21.25 Uhr mit wöchentlich einer Episode auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über "Black Monday":

Nach dem größten Börsencrash der amerikanischen Geschichte, dem so genannten "Black Monday" sind Dawn (Regina King) und Blair (Andrew Rannells) die neuen Bosse der Jammer Group. Beide merken schnell, dass das Chefsein eine Last sein kann. Maurice "Mo" Monroe (Don Cheadle) hat sich gemeinsam mit Keith (Paul Scheer) aus dem Staub gemacht, nachdem er des Mordes verdächtigt wird. Während jeder für sich einen neuen Coup plant, stellen sich alle die Fragen: Wer ist für den Crash verantwortlich? Wer wird für die Morde untergehen? Und wer wird dafür untergehen, Mo übervorteilt zu haben?

Auch die zweite Staffel stammt wieder vom Comedy-Dreamteam Seth Rogen und Evan Goldberg. Gewohnt überdreht und rasant gewährt sie einen satirischen Blick in die Welt von Sex, Drugs und Cash. Don Cheadle ("House of Lies"), der auch als ausführender Produzent fungiert, Andrew Rannells ("Girls") und Regina Hall ("Denk wie ein Mann") spielen erneut die Hauptrollen. David Caspe ("Happy Endings") und Jordan Cahan ("My Best Friend's Girl") schufen die Serie und zeichnen ebenfalls als ausführende Produzenten und Showrunner verantwortlich.

Facts:

Originaltitel: "Black Monday", Comedyserie, 10 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2020. Regie: Payman Benz, Leslye Headland, Reginald Hudlin, u.a. Serienschöpfer und ausführende Produzenten: David Caspe, Jordan Cahan. Ausführende Produzenten: Seth Rogen, Evan Goldberg, Don Cheadle. Darsteller: Don Cheadle, Andrew Rannells, Regina Hall, Paul Scheer, Yassir Lester, Tuc Watkins, June Diane Raphael, Dulé Hill, Patrick Fabian, Horatio Sanz, Casey Wilson.

Ausstrahlungstermine:

Ab 23. Juni 2020, immer dienstags um 21.25 Uhr mit wöchentlich einer Episode auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Wahlweise im Original oder auf Deutsch.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.

Über Sky Ticket:

Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

