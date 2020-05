Sky Deutschland

Der Sommer bei Sky wird ultrascharf: Die UHD Highlights auf Sky Q im Juni mit den Bayern, Dortmund und tierisch starken Blockbustern

- Neun Kinoblockbuster in brillantem UHD im Juni neu auf Sky Q - Brandneues Sky Original "Devils" mit Patrick Dempsey ab 28. Mai - Mehr als 100 Filme und Serien jederzeit mit dem Sky Q Receiver auf Abruf verfügbar - Spannender Saisonendspurt in der Fußball Bundesliga: zwei Spiele pro Spieltag in UHD

29. Mai 2020 - Der Sommer bei Sky wird wieder ultrascharf: Mit Sky Q werden Fans höchster Bildauflösung und bester Bildqualität auch im Juni wieder bestens bedient und dürfen sich über eine Vielzahl hochkarätiger Sport-, Film und Serienhighlights in brillantem UHD freuen.

Filmfans genießen mit Sky Q mehr als 100 Kinofilme aller Genres jederzeit in UHD auf Abruf. Ganz neu im Juni in UHD genießen Sky Q Kunden mit dem Cinema Paket unter anderem tierisch starke Blockbuster wie "Planet der Affen - Revolution", "Pets 2", "Everest - Ein Yeti will hoch hinaus" und "Angry Birds 2". Dazu startet bereits am 28. Mai das brandneue, zehnteilige Sky Original "Devils" mit Superstar Patrick Dempsey. Jede Woche ist eine neue Episode der packenden Story aus der Londoner Finanzwelt auf Sky Q in UHD verfügbar.

Die neuen UHD-Film- und Serienhighlights auf Sky Q im Juni auf einen Blick:

Devils (Sky Original), 10 Epsioden, 1 Episode pro Woche 28.05.2020 Planet der Affen - Revolution 01.06.2020 White Boy Rick 04.06.2020 Downton Abbey 05.06.2020 Pets 2 07.06.2020 Jerry Maguire - Spiel des Lebens 10.06.2020 Everest - Ein Yeti will hoch hinaus 12.06.2020 Angry Birds 2 18.06.2020 Niemandsland - The Aftermath 20.06.2020 Das Schicksal ist ein mieser Verräter 25.06.2020

Unterdessen geht die Fußball Bundesliga nach dem erfolgreichen Restart in die heiße Schlussphase der Saison. Und mit Sky Q sehen Fans mit Bundesliga Paket mehr Spiele denn je in schärfstem UHD.

Die UHD-Sporthighlights auf Sky Q im Juni auf einen Blick:

29.Spieltag Samstag 30.05.2020 18:30 Bayern - Düsseldorf Sonntag 31.05.2020 18:00 Paderborn - Dortmund

30.Spieltag Samstag 06.06.2020 15:30 Leverkusen - Bayern Samstag 06.06.2020 18:30 Dortmund - Hertha

31.Spieltag Samstag 13.06.2020 18:30 Bayern - Mönchengladbach Sonntag 14.06.2020 18:00 Schalke - Leverkusen

32.Spieltag Dienstag 16.06.2020 20:30 Bremen - Bayern Mittwoch 17.06.2020 20:30 Dortmund - Mainz

So genießen Kunden UHD bei Sky

Um die exklusiven Sky Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App auf Sky Q verfügbar. Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.

