Sky Deutschland

"Wontorra - der Fußball-Talk" mit Armin Veh am Samstag um 17.30 Uhr auf Sky Sport News HD, Klaus Allofs und Thomas Berthold am Sonntag bei "Sky90"

Unterföhring (ots)

- "Wontorra - der Fußball-Talk" mit unter anderem Armin Veh am Samstag direkt nach Abpfiff um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport

- weitere Gäste sind Frank Hellmann im Studio sowie Willi Lemke und Rainer Bonhof per Live-Schalte

- "Sky90" mit Klaus Allofs, Thomas Berthold und ARD-Reporter Bernd Schmelzer am Sonntag um 19.55 Uhr direkt nach dem Rheinderby zwischen Köln und Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

- Neu: die Spieltagsvorschau "Dein Verein Spezial" am Freitagabend mit Yannick Erkenbrecher, Manuel Baum und Erik Meijer sowie den zugeschalteten Gästen Max Eberl, Naldo und Patrick Owomoyela ab 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und frei empfangbar auf Sport News HD

- Attraktive Sky Angebote: Für Sky Q Kunden Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End-of-Season-Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro

- Alle Informationen zur Rückkehr der Bundesliga bei Sky sind unter sky.de/bulicomeback abrufbar

Eine Woche nach der Rückkehr der Bundesliga sind das Titelrennen und der Abstiegskampf wieder in vollem Gange. Über die aktuellen Geschehnisse auf und neben dem Platz wird am Wochenende bei Sky diskutiert. Jörg Wontorra meldet sich am Samstag direkt nach dem Ende der Original Sky Konferenz um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, Patrick Wasserziehr am Sonntag ab 19.55 Uhr zum Abschluss des Spieltags mit "Sky90".

Über die gerade zu Ende gegangenen Nachmittagsspiele der Bundesliga spricht Jörg Wontorra am Samstag unter anderem mit dem langjährigen Bundesliga-Trainer Armin Veh, der zuletzt als Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln tätig war, und dem freien Journalisten Frank Hellmann. Die Zuschauer werden unmittelbar nach dem Spielende in den Stadien mit kontroversen Meinungen, spannenden Diskussionen und ersten Stimmen von den Vereinen versorgt.

Als weitere Gäste werden Willi Lemke und Rainer Bonhof live zugeschaltet sein.

"Wontorra - der Fußball-Talk" wird am Samstag ab 17.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App ausgestrahlt.

"Sky90" mit Klaus Allofs und Thomas Berthold

Direkt nach dem Rheinderby zwischen Köln und Düsseldorf am Sonntag begrüßt Patrick Wasserziehr ab 19.55 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90", in der unter anderem auch Klaus Allofs mitdiskutieren wird. Der ehemalige Nationalspieler und langjährige Bundesliga-Manager absolvierte den Großteil seiner 424 Bundesliga-Partien, in denen er insgesamt 177 Treffer erzielte, in den Trikots von Fortuna Düsseldorf und des 1. FC Köln, für die jeweils sechs Jahre in der Bundesliga auf Torejagd ging. Von 1999 bis 2012 prägte er in leitender Funktion viele erfolgreiche Jahre beim SV Werder Bremen, dem nun der zweite Abstieg seiner Bundesliga-Geschichte droht.

Weitere Gäste sind unter anderem Weltmeister Thomas Berthold sowie ARD-Reporter Bernd Schmelzer.

"Dein Verein Spezial" am Freitagabend

Bereits am Freitagabend um 21.00 Uhr eröffnet "Dein Verein Spezial" den 27. Bundesliga-Spieltag bei Sky und liefert einen Überblick über das Bundesliga-Wochenende. Moderator Yannick Erkenbrecher, U20-Nationaltrainer Manuel Baum und Sky Experte Erik Meijer beleuchten die anstehenden Partien. Per Live-Schalte sind außerdem Max Eberl, Naldo und Patrick Owomoyela sowie die Sky Kommentatoren Kai Dittmann und Florian Schmidt-Sommerfeld zu Gast. Die Sendung wird sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.

Attraktive Angebote zum Bundesliga-Comeback

Damit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, wird es für den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote geben. Hierzu gehört ab sofort für Sky Q Kunden die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End of Season Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro.

Die Talks am 27. Bundesliga-Spieltag bei Sky

Freitag, 21.00 Uhr: "Dein Verein Spezial" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD

Samstag, 17.30 Uhr: "Wontorra - der Fußballtalk" auf Sky Sport News HD

Sonntag, 19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Sports Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6883

thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell