Der BVB in Wolfsburg und die Bayern gegen Frankfurt im Fernduell an der Tabellenspitze: der 27. Bundesliga-Spieltag am Wochenende live bei Sky

- Bundesliga für alle: Sky zeigt die Original Sky Konferenz am Bundesliga-Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

- Der zweite Spieltag nach der Rückkehr der Bundesliga unter anderem mit Wolfsburg - BVB und Gladbach - Leverkusen am Samstagnachmittag

- Das "tipico Topspiel der Woche" FC Bayern - Frankfurt am Samstag ab 17.30 Uhr, das Rheinderby zwischen Köln und Düsseldorf am Sonntag mit Studiogast Klaus Allofs - exklusiv für Sky Q Kunden auch in Ultra HD

- Der Kampf um den Aufstieg: die 2. Bundesliga am Sonntag mit dem Spitzenspiel HSV - Bielefeld und dem Auftritt des VfB Stuttgart in Kiel

- "Wontorra - der Fußballtalk" am Samstag direkt nach Abpfiff um 17.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" am Sonntag nach Ende des Spieltags um 19.55 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

- Neu: "Dein Verein Spezial" am Freitagabend: Die Vorschau auf den 27. Spieltag mit Yannick Erkenbrecher, Manuel Baum und Erik Meijer ab 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD

- Attraktive Sky Angebote: Für Sky Q Kunden Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End-of-Season-Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro

- Alle Informationen zur Rückkehr der Bundesliga bei Sky sind unter sky.de/bulicomeback abrufbar

Seit dem vergangenen Woche rollt der Ball in der Bundesliga und 2. Bundesliga wieder. Damit alle Fans in Deutschland die Comeback-Spiele genießen können, zeigt Sky an diesem Wochenende wie bereits zum Auftakt die Original Sky Konferenz der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag live für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD. Zusätzlich sind die Live-Übertragungen auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar. Im Oberhaus dürfen sich die Fans unter anderem auf die Partien Wolfsburg gegen Dortmund und Gladbach gegen Leverkusen freuen, in der 2. Bundesliga steht mit dem Duell zwischen dem HSV und Arminia Bielefeld das Spitzenspiel des Zweiten gegen den Ersten auf dem Programm. Wie gewohnt werden Sky Kunden neben der Original Sky Konferenz der Bundesliga, auch die Einzelspiele sowie alle Konferenzen und Einzelspiele der 2. Bundesliga zur Verfügung stehen.

Nach der Rückkehr der Bundesliga präsentiert Sky durch verschiedene zusätzliche Neuerungen ein besonderes TV-Erlebnis. Dazu gehört unter anderem mehr Ultra HD als jemals zuvor, die neue #CouchKurve, in der Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld über ein zusätzliches Feed mit zwei Fans durch das Topspiel am Samstagabend führt, sowie eine neue frei wählbare Audio-Option. Dort können Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird. Diese steht bei allen Live-Übertragungen der Bundesliga sowie bei den kommenden beiden Topspielen der 2. Bundesliga zwischen dem HSV und Arminia Bielefeld am Sonntag sowie dem VfB Stuttgart und dem HSV am Donnerstag zur Verfügung.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Spitzentrio Bayern, BVB und Gladbach

Ab 14.00 Uhr führen Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Dietmar Hamann durch den Bundesliga-Samstag. Sky überträgt insgesamt sieben Begegnungen des 27. Spieltags live und exklusiv. Am Samstagnachmittag treffen unter anderem der VfL Wolfsburg auf Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach auf Bayer Leverkusen.

Ab 17.30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann live vom "tipico Topspiel der Woche", wenn in der Allianz Arena der FC Bayern auf Eintracht Frankfurt trifft. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD steht das "tipico Topspiel der Woche" auch in der #CouchKurve Sky Sport Bundesliga 3 HD sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD zur Verfügung. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD übertragen.

"Wontorra - der Fußball-Talk" am Samstag direkt nach Abpfiff

Auf Sky Sport News HD meldet sich Jörg Wontorra am Samstag direkt nach dem Abpfiff der Bundesliga-Partien ab 17.30 Uhr, um mit Gästen über die aktuellen Ereignisse zu diskutieren. Die Zuschauer werden unmittelbar nach dem Spielgeschehen in den Stadien mit kontroversen Meinungen, spannenden Diskussionen und frischen Stimmen von den Vereinen versorgt.

Der Sonntag mit dem Rheinderby Köln - Düsseldorf und Gast Klaus Allofs

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Britta Hofmann ab 14.30 Uhr den ehemaligen Nationalspieler und langjährigen Bundesliga-Manager Klaus Allofs. Den Großteil seiner 424 Bundesliga-Partien, in denen er insgesamt 177 Treffer erzielte, absolvierte er in den Trikots von Fortuna Düsseldorf und des 1. FC Köln, für die jeweils sechs Jahre in der Bundesliga auf Torejagd ging. Im Studio wird er unter anderem das Rheinderby zwischen seinen beiden Ex-Klubs analysieren, das Sky Q Kunden auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD verfolgen können.

Davor überträgt Sky die Partie des 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig live. Highlights der ersten Begegnung des Tages zwischen Schalke und Augsburg sind ab 15.30 Uhr in "Bundesliga kompakt" zu sehen.

Im Anschluss an die Sonntagspartien begrüßt Patrick Wasserziehr ab 19.55 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90", in der unter anderem auch Klaus Allofs mitdiskutieren wird.

"Dein Verein Spezial" und "Bundesliga kompakt" mit dem Berliner Derby am Freitagabend

Bereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung des Berliner Stadtderbys zwischen Hertha BSV und Union Berlin. Ab 21.00 Uhr eröffnet "Dein Verein Spezial" den 27. Spieltag bei Sky und liefert einen Überblick über das Bundesliga-Wochenende. Moderator Yannick Erkenbrecher, U20-Nationaltrainer Manuel Baum und Sky Experte Erik Meijer beleuchten die anstehenden Parteien. Die Sendung wird sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 HD als auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.

So empfangen die Zuschauer Sky Sport News HD

Sky Sport News HD ist seit Dezember 2016 im Free-TV empfangbar. Ausführliche Details zum Empfang von Deutschlands einzigem 24-Stunden-Sportnachrichtensender sowie weitere Informationen rund um den Sender sind unter sky.de/ssnhd abrufbar. Informationen zur Bundesliga-Übertragung im Free-TV sind auch telefonisch unter 0800 000 48 14 verfügbar.

Attraktive Angebote zum Bundesliga-Comeback

Damit noch mehr Fans der Zugang zum Bundesliga-Liveerlebnis so einfach wie möglich gemacht wird, wird es für den Rest der Saison viele attraktive Sky Angebote geben. Hierzu gehört ab sofort für Sky Q Kunden die Bundesliga live und in HD für 24,99 Euro pro Monat, sowie für den flexiblen Streaming Service Sky Ticket das End of Season Ticket mit zwei Monaten Supersport für einmalig 39,99 Euro.

Der 27. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga bei Sky

Freitag:

18.00 Uhr: Die Konferenz der 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie die Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga 3 HD

21.00 Uhr: "Dein Verein Spezial" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD

22.30 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von Hertha BSC - 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Samstag:

12.30 Uhr: Die Konferenz der 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie die Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 HD bis Sky Sport Bundesliga 5 HD

14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD, Moderation: Esther Sedlaczek, Sky Experte: Didi Hamann

15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

15.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

15.15 Uhr: SC Freiburg - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

15.15 Uhr: SC Paderborn - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

17.30 Uhr: "Wontorra - der Fußballtalk" auf Sky Sport News HD

17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" FC Bayern München Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, in der #CouchKurve auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD und auf Sky Sport Bundesliga UHD, Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus

21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sonntag:

13.00 Uhr: Die Konferenz der 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport News HD sowie die Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 HD bis Sky Sport Bundesliga 5 HD

14.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig und 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD, Moderation: Britta Hofmann, Gast: Klaus Allofs

15.30 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von FC Schalke 04 - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderator: Patrick Wasserziehr

21.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

