"The Outsider" parallel zur US-Ausstrahlung im Januar bei Sky

- In der Nacht vom 12. auf den 13. Januar in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf - Voraussichtlich im März wahlweise auch in der synchronisierten Fassung auf Sky Atlantic HD - Zehnteilige Thrillerserie nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King

Die fesselnde Thrillerserie "The Outsider" ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky zu sehen. Die zehn Episoden sind immer wöchentlich im englischen Original auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf erhältlich. Voraussichtlich im März wird "The Outsider" wahlweise auch auf Deutsch in der linearen Ausstrahlung auf Sky Atlantic HD verfügbar sein. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King und wurde von Ben Mendelsohn ("Bloodline") und Jason Bateman ("Kill the Boss", "Ozark") produziert.

Über "The Outsider":

Nachdem im Wald die grausam verstümmelte Leiche des elfjährigen Frankie Peterson gefunden wurde, steht für den Polizisten Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) schnell fest, dass der beliebte High-School-Lehrer Terry Maitland (Jason Bateman) der Mörder des Jungen sein muss. Einige Augenzeugen wollen ihn beobachtet haben und er hat überall seine Spuren hinterlassen. Doch Terry leugnet vehement und kann beweisen, dass er zur Tatzeit in der Nachbarstadt an einem Kongress teilgenommen hat. Beunruhigt durch diese widersprüchlichen Fakten, heuert Ralph, der immer noch um seinen kürzlich verstorbenen Sohn trauert, die Privatdetektivin Holly Gibney (Cynthia Erivo) an. Er hofft, dass sie mit ihren unorthodoxen Methoden den unerklärlichen Fall lösen kann.

"The Outsider" wurde produziert von Ben Mendelsohn ("Bloodline") und Jason Bateman ("Kill the Boss", "Ozark"). Letzterer führte bei den beiden ersten Episoden auch Regie. Es ist das erste Mal, dass HBO einen Roman von Erfolgsautor Stephen King adaptiert. "The Outsider" ist ein fesselnder Mix aus Crime und Psychothriller, der sich von Episode zu Episode steigert und unter die Haut geht. Vor dem Hintergrund eines fürchterlich grausamen Mordes entfaltet sich ein Psychothriller über Tod und Trauer. Zahlreiche Wendungen zwingen den Polizisten Ralph und die Privatdetektivin Holly dazu, alles, was sie als wahr angesehen haben, in Frage zu stellen während sich eine heimtückische übernatürliche Macht in den Fall drängt. Facts:

Originaltitel: "The Outsider", Thrillerserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2020. Drehbuch: Stephen King, Richard Proce. Regie: Jason Bateman, Andrew Bernstein, Charlotte Brändström. Produzenten: Jason Bateman, Ben Mendelsohn. Ausführende Produzenten: Marty Bowen für Temple Hill Entertainment, Richard Price, Jack Bender, Michael Costigan für Aggregate Films, Andrew Bernstein und Dennis Lehane . Darsteller: Ben Mendelsohn, Jason Bateman, Cynthia Erivo, Bill Camp, Mare Winningham , Julianne Nicholson, Yul Vázquez , Marc Menchaca, Paddy Considine.

Ausstrahlungstermine:

In der Nacht vom 12. auf den 13. Januar 2020, parallel zur US-Ausstrahlung in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original voraussichtlich im März auf Sky Atlantic HD und auf Abruf..

