Martin Kind, Jens Keller und Lothar Matthäus am Sonntag bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" - Christoph Kramer und Christian Ziege bei "Sky90"

"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag

- Die weiteren Gäste sind Henning Feindt (stellvertretender Chefredakteur Sport-Bild) und Sky Reporter Marc Behrenbeck

- "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr außerdem mit Sky Experte Didi Hamann und Jörg Jakob (Chefredakteur Kicker)

Wechselstimmung in der Bundesliga: Manuel Baum und Jens Lehmann mussten in Augsburg ihren Platz räumen, Horst Heldt traf es in Hannover und Dieter Hecking wird in Gladbach muss nach dem Saisonende für Marco Rose Platz machen. Darüber hinaus geht das Meisterschaftsrennen zwischen den Bayern und Dortmund in die nächste Runde und im Tabellenkeller könnten bald die ersten Entscheidungen fallen. Über diese und alle weiteren aktuellen Fußball-Themen diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Sonntag bei Sky mit ihren Gästen.

Zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" ist dieses Mal Martin Kind. Der Geschäftsführer von Hannover 96 trennte sich in der vergangenen Woche von Manager Horst Heldt, nachdem bereits zu Beginn der Rückrunde Trainer André Breitenreiter durch Thomas Doll ersetzt worden war. Bei aktuell sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz droht den Niedersachsen der zweite Abstieg innerhalb von drei Jahren. Zudem musste der kürzlich aus dem Amt geschiedene Ex-Präsident der 96er Ende März auf der Mitgliederversammlung eine herbe Niederlage einstecken, als der komplette Aufsichtsrat mit Vertretern der Opposition besetzt wurde. Am Tag nach dem Spiel seiner Mannschaft gegen Mönchengladbach steht er Jörg Wontorra Rede und Antwort.

An seiner Seite sitzt Jens Keller, der vergangene Woche als Trainer des FC Ingolstadt entlassen wurde. Zuvor führte er Union Berlin auf Platz vier der 2. Bundesliga und war davor in der Bundesliga des FC Schalke und des VfB Stuttgart tätig. Die Königsblauen führte der ehemalige Bundesliga-Profi in seinen beiden Spielzeiten jeweils in die UEFA Champions League.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Lothar Matthäus, Sky Reporter Marc Behrenbeck und Henning Feindt, stellvertretender Chefredakteur der Sport-Bild.

"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.

Christoph Kramer, Christian Ziege und Didi Hamann am Sonntagabend bei "Sky90"

Direkt nach Abpfiff der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg, in dem Martin Schmidt seine Rückkehr in die Bundesliga feiert, meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.

Zu Gast ist dieses Mal Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach. Nachdem die Fohlen-Elf in der Hinrunde mit Tabellenplatz drei alle Erwartungen übertraf, zittert man am Niederrhein mittlerweile um Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb. Am Mittwoch wurde mit Marco Rose der Nachfolger von Dieter Hecking vorgestellt, unter dem Christoph Kramer in der neuen Saison trainieren wird.

Neben dem Weltmeister von 2014 ist mit Christian Ziege auch ein Europameister von 1996 zu Gast. Die ersten sieben Jahre seiner Profikarriere spielte er in der Bundesliga für den FC Bayern München, die letzten beiden für Borussia Mönchengladbach. Dazwischen war der gebürtige Berliner unter anderem für den AC Mailand, den FC Liverpool und Tottenham Hotspur aktiv.

Außerdem begrüßt Patrick Wasserziehr Jörg Jakob, Chefredakteur des Kicker, und den Sky Experten Didi Hamann, der als fester Gast in der Runde an jedem Sonntag mitdiskutiert.

