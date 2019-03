Sky Deutschland

Fredi Bobic am Sonntagabend bei "Sky90", Heribert Bruchhagen und Holger Fach bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Vormittag

- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

- Die weiteren Gäste bei Jörg Wontorra sind Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator und Autor Claus Strunz sowie Tobias Altschäffl (Sport-Bild)

- "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr außerdem mit Sky Experte Didi Hamann, Sky Moderator Michael Leopold und Christoph Biermann, freier Journalist (u.a. 11Freunde) und Buchautor ("Die Fußball-Matrix" und "Matchplan")

Der Klassiker Gladbach gegen Bayern an der Tabellenspitze am Samstag, das Kellerduell zwischen Stuttgart und Hannover am Sonntag. Auch bei den Fußball-Talks von Sky stehen die direkten Duelle im Titelrennen und im Abstiegskampf im Mittelpunkt. Alle aktuellen Themen, unter anderem auch den erneuten Umbruch auf Schalke, diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Wochenende mit ihren Gästen.

"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Bundesliga-Spiel ab.

An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra Heribert Bruchhagen. Er zählt zu den Urgesteinen der Bundesliga und war lange Jahre in sportlicher Verantwortung bei Eintracht Frankfurt, davor beim FC Schalke und zuletzt beim HSV tätig. Er weiß, was es heißt, große Vereine mit emotionalen Umfeldern zu führen.

Ebenfalls zu Gast ist Holger Fach, der in seiner Karriere insgesamt 416 Bundesliga-Spiele bestritt, die meisten davon für Fortuna Düsseldorf, Bayer Uerdingen und Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen betreute er später auch als Trainer in der Bundesliga.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator und Autor Claus Strunz sowie Tobias Altschäffl (Sport-Bild).

"Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.

Fredi Bobic am Sonntagabend bei "Sky90"

Direkt nach Abpfiff der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.

Zu Gast ist dieses Mal Fredi Bobic. Seit knapp drei Jahren ist er Sportvorstand der Frankfurter Eintracht, die dank der gelungenen Transferpolitik in dieser Zeit ihre erfolgreichste Phase seit über 25 Jahren erlebt. Nach dem Pokalsieg im vergangenen Sommer steht die Mannschaft nun im Achtelfinale der UEFA Europa League und darf in der Bundesliga sogar noch auf die Qualifikation zur UEFA Champions League hoffen. Sein Team trifft am Samstag mit Hoffenheim auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die internationalen Plätze. Fredi Bobics Ex-Klubs aus Stuttgart und Hannover treffen am Sonntag im Kellerduell aufeinander. Während seiner fünf Jahre als Sportvorstand und sportlicher Leiter des VfB Stuttgart arbeitete er sehr eng mit Jochen Schneider zusammen, der der neue starke Mann auf Schalke wird.

Außerdem begrüßt Patrick Wasserziehr den Sky Experten Didi Hamann und Sky Moderator Michael Leopold im Studio. Komplettiert wird die Runde von Christoph Biermann, freier Journalist (u.a. 11Freunde) und Buchautor ("Die Fußball-Matrix" und "Matchplan").

