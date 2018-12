Das Verfolger-Duell Bayern gegen Leipzig und alle weiteren Partien des 16. Bundesliga-Spieltags am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Düsseldorf - Dortmund und Gladbach - Nürnberg am Dienstag, Bayern - Leipzig und Schalke - Leverkusen am Mittwoch live und exklusiv

- Sky berichtet am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 17.30 Uhr sechs Stunden live, Sky Experte Didi Hamann an beiden Tagen im Studio

- Die Partien Düsseldorf - Dortmund und Bayern - Leipzig überträgt Sky zusätzlich auch in Ultra HD

- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Kurz vor Weihnachten steht die letzte "Englische Woche" der Bundesliga-Saison 2018/19 auf dem Programm. Nachdem sich der BVB bereits am Samstag die Herbstmeisterschaft sichern konnte, wollen die Schwarz-Gelben nun mit einem möglichst großen Vorsprung auf die Verfolger in die Winterpause gehen.

Sky berichtet am Dienstag und Mittwoch jeweils sechs Stunden live und exklusiv und überträgt alle neun Partien des 16. Spieltags. Sky zeigt alle Begegnungen als Einzelspiele, die zur Hauptanstoßzeit um 20.30 Uhr wahlweise auch in der Original Sky Konferenz.

Gladbach gegen Nürnberg und Düsseldorf gegen Dortmund am Dienstag live

Eröffnet wird der Spieltag am Dienstagabend von einem Duell der Gegensätze. Die Partie des Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach gegen den Vorletzten 1. FC Nürnberg ist zugleich das Duell zwischen der besten Heimmannschaft und der schwächsten Auswärtsmannschaft der Liga.

Im Anschluss daran ist der Herbstmeister Borussia Dortmund bei Fortuna Düsseldorf zu Gast und will auch im 16. Bundesliga-Spiel der Saison ungeschlagen bleiben. Ebenfalls um 20.30 Uhr treffen Hertha BSC auf den FC Augsburg und der VfL Wolfsburg auf den VfB Stuttgart.

Moderatorin Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann berichten ab 17.30 Uhr aus dem Sky Studio.

Schalke gegen Leverkusen und Bayern gegen Leipzig am Mittwoch live

Am Mittwoch eröffnet das Duell der Enttäuschten den Fußballabend bei Sky. Der FC Schalke steht kurz vor der Winterpause nur drei Punkte vor der Abstiegszone, die Leverkusener liegen mit Platz 11 und derzeit zehn Punkten Rückstand auf Platz vier weit hinter dem ursprünglichen Saisonziel, sich für die UEFA Champions League zu qualifizieren.

In den späten Spielen kommt es dann in München zum Verfolger-Duell. Der Tabellendritte FC Bayern empfängt im letzten Heimspiel vor Weihnachten den Vierten RB Leipzig und will den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen. Parallel dazu spielen der 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt, Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg gegen Hannover 96.

Ab 17.30 Uhr meldet sich Moderatorin Jessica Libbertz mit Sky Experte Didi Hamann aus dem Sky Studio.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Die Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.

Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während der Spiele Highlights sehen

Mit der Sky Sport App haben Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung bereits während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bis Spielende abrufbar sind.

Der 16. Bundesliga-Spieltag am Dienstag und Mittwoch bei Sky:

Dienstag:

17.30 Uhr: Vorberichte und Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg (Anpfiff 18.30 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation: Britta Hofmann

20.25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 und 5 HD

20.20 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD

20.20 Uhr: Hertha BSC - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

20.20 Uhr: VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Mittwoch:

17.30 Uhr: Vorberichte und FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen (Anpfiff 18.30 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 und 6 HD Moderation: Jessica Libbertz

20.25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20.20 Uhr: FC Bayern München - RB Leipzig Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD

20.20 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

20.20 Uhr: SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

20.20 Uhr: SC Freiburg - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell