Die SG Flensburg-Handewitt empfängt die Füchse Berlin: das Verfolgerduell in der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag live und exklusiv bei Sky

- Am Donnerstag und Sonntag überträgt Sky insgesamt elf Partien der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv, am Sonntagmittag auch in der Original Sky Konferenz

- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

In Flensburg kommt es am Donnerstagabend zum Spitzenspiel in der DKB Handball-Bundesliga. Der Tabellendritte SG Flensburg-Handewitt empfängt die zweitplatzierten Füchse Berlin und würde mit einem Sieg im direkten Duell an den Berlinern vorbeiziehen. Neben dem Anschluss an Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen geht es auch um die Qualifikation für die EHF Champions League in der kommenden Saison. Jens Westen begrüßt die Sky Zuschauer ab 18.30 Uhr in der Flens-Arena. Karsten Petrzika kommentiert das Topspiel des 25. Spieltags gemeinsam mit Sky Experte Stefan Kretzschmar.

Außerdem treffen am Donnerstag der THW Kiel auf den HC Erlangen, FRISCH AUF! Göppingen auf die MT Melsungen, Die Eulen Ludwigshafen auf die HSG Wetzlar und Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen auf den VfL Gummersbach.

Konferenz mit Gummersbach - Leipzig am Sonntag

Für den VfL und die Löwen geht es bereits am Sonntag weiter. Gummersbach empfängt den SC DHfK Leipzig, die Rhein-Neckar Löwen reisen zur TuS N-Lübbecke. In der Konferenz, durch die Moderator Gregor Teicher ab 12.00 Uhr führt, sind außerdem die Partien TBV Lemgo - SC Magdeburg , HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf und TVB 1898 Stuttgart - TV Hüttenberg zu sehen. Alle Begegnungen werden auch als Einzelspiele übertragen.

Um 14.30 berichten dann Jens Westen und Sky Experte Martin Schwalb live aus Minden. Im "Topspiel am Sonntag" stehen sich der GWD Minden und Die Eulen Ludwigshafen gegenüber. Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar sind als Kommentatoren-Duo im Einsatz.

Highlights der DKB Handball-Bundesliga an beiden Spieltagen frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Komplettiert und zusammengefasst wird der 25. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Sonntagabend für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD. Ab 21.30 Uhr informiert das HBL-Magazin Handballfans über alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.

Die DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Donnerstag:

18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin live auf Sky Sport 2 HD

18.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - MT Melsungen live auf Sky Sport 5 HD

18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - VfL Gummersbach (Nachholspiel 22. Spieltag) live auf Sky Sport 6 HD

18.30 Uhr: THW Kiel - HC Erlangen live auf Sky Sport 7 HD

18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - HSG Wetzlar (vorgezogene Partie vom 26. Spieltag) live auf Sky Sport 8 HD

Sonntag:

12.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

12.00 Uhr: VfL Gummersbach - SC DHfK Leipzig 2 HD

12.00 Uhr: TBV Lemgo - SC Magdeburg live auf Sky Sport 7 HD

12.00 Uhr: TuS N-Lübbecke - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 8 HD

12.00 Uhr: HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 9 HD

12.00 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - TV Hüttenberg live auf Sky Sport 10 HD

14.30 Uhr: GWD Minden - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 1 HD

21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD

