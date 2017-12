Peter Stögers BVB-Debüt am Dienstag und Tabellenführer FC Bayern gegen Schlusslicht 1. FC Köln am Mittwoch: alle Spiele des 16. Bundesliga-Spieltags live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

- An beiden Tagen führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann ab 17.30 Uhr durch die Sendung

- Wolfsburg - Leipzig am Dienstag und Hoffenheim - Stuttgart am Mittwoch zur frühen Anstoßzeit um 18.30 Uhr, die weiteren Begegnungen jeweils ab 20.30 Uhr einzeln und in der Original Sky Konferenz

- Mit der Sky Sport App bietet Sky seinen Kunden per In-Match Videos Tore und Highlights bereits während laufender Bundesliga-Spiele

- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Nach nur einem Spieltag Abwesenheit ist Peter Stöger zurück in der Bundesliga. Nach viereinhalb Jahren in Köln steht der Österreicher ab sofort in Diensten von Borussia Dortmund. In den letzten beiden Bundesliga-Spielen vor der Winterpause und dem DFB-Pokal-Achtelfinale in München will er das Team in die Erfolgsspur zurückführen. Zum Auftakt am Dienstagabend tritt der seit neun Liga-Spielen sieglose BVB in Mainz an.

Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch alle neun Spiele der "englischen Woche" live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz. Jeweils ab 17.30 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann durch beide Abende.

Zur frühen Anstoßzeit empfängt am Dienstag der VfL Wolfsburg auf RB Leipzig, im Anschluss kommt es neben Mainz - BVB zu den Begegnungen Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach.

Den Mittwochabend eröffnen die TSG 1899 Hoffenheim und der VfB Stuttgart. In den vier Begegnungen im Anschluss daran kommt es unter anderem zum Duell zwischen Tabellenführer FC Bayern München und Schlusslicht 1. FC Köln. Die nach 15 Spieltagen noch sieglosen Kölner erreichten am vergangenen Wochenende einen neuen Tiefpunkt, als sie vor heimischem Publikum eine 3:0-Führung gegen Freiburg noch aus der Hand gaben.

Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während der Spiele Highlights sehen

Mit der neuen Sky Sport App haben Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets jetzt zudem die Möglichkeit, sich In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bis Spielende abrufbar sind. Diese Benachrichtigungen sind für die Spiele von bis zu vier ausgewählten Vereinen gleichzeitig, die jederzeit individuell neu festgelegt werden können, verfügbar.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar

Der 16. Spieltag der Bundesliga am Dienstag und Mittwoch live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Dienstag:

17.30 Uhr: VfL Wolfsburg - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20.25 Uhr: Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20.15 Uhr: Hamburger SV - Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

20.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

20.15 Uhr: SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

Mittwoch:

17.30 Uhr: 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20.25 Uhr: Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD

20.15 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD

20.15 Uhr: FC Schalke 04 - FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

20.15 Uhr: Hertha BSC - Hannover 96 live auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

20.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 5 HD

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell