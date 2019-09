VDA Verband der Automobilindustrie e.V.

Deutsche Pkw-Hersteller gehen auf der IAA in Frankfurt in die Elektro-Offensive Das Thema Elektromobilität beherrscht nahezu alle Stände auf wichtigsten Leitevent zur Mobilität der Zukunft

Anmoderation:

Es ist alle zwei Jahre dasselbe Bild auf der IAA in Frankfurt: Gedränge, unzählige Kameras, Blitzlichtgewitter und ein regelrechter Pressekonferenz-Marathon. Seit heute Vormittag präsentieren die Automobilhersteller aus Deutschland und der Welt auf dem international wichtigsten Leitevent zur Mobilität der Zukunft ihre neuesten Produkte und Innovationen. In diesem Jahr werden die Hersteller von Journalisten und Besuchern gleichermaßen kritisch beäugt, schließlich stellen sich alle die Frage: Wie schnell schafft die Branche die umfassende Transformation in der Mobilität hin zu CO2-neutralen Antrieben? Wer sich auf den Messeständen in Frankfurt umschaut, kommt zum Schluss - speziell die deutschen Hersteller sind dabei, diese Herkulesaufgabe zu meistern. Das beweist zum Beispiel Audi. Die Ingolstädter zeigen in Frankfurt eine ganze Palette von E-Fahrzeugen - und geben einen imposanten Ausblick auf die elektrische Zukunft. Hildegard Wortmann, Mitglied des Vorstands der AUDI AG, Marketing und Vertrieb:

O-Ton Hildegard Wortmann

Wir haben den Audi e-tron schon im Marlt gelauncht, wir haben den Audi Q2 l e-tron und dann haben wir das Feuerwerk der kommenden Fahrzeuge mit dem Audi e-tron GT und dem Q4 e-tron. Also bis 2025 30 neue Modelle, das wird sich lohnen. (0:17)

Genauso ambitioniert zeigt sich Mercedes-Benz auf der IAA. So zeigten die Stuttgarter auf ihrer heutigen Pressekonferenz die Studie "VISION EQS", einen Ausblick auf die Serienversion der elektrischen Oberklasse-Limousine EQS. Doch damit nicht genug: Daimler-Chef Ola Källenius will Mercedes zur CO2-neutralen Marke machen: "Ambition 2039" heißt die Strategie, die das Ziel hat, die gesamte Flotte mit dem Stern in 20 Jahren klimaneutral zu machen. Den Anfang macht Mercedes-Benz dabei schon jetzt und heute:

O-Ton Ola Källenius

Die Autoindustrie wandelt sich grundlegend. Ich weiß: Viele sind ungeduldig, vielen geht der Wandel nicht schnell genug. All denen möchte ich sagen: Wir sind auch ungeduldig. Deshalb gehen wir diese Transformation mit der ganzen Energie und Leidenschaft meiner 300.000 Kolleginnen und Kollegen bei Daimler an. Mercedes-Benz wird bis Ende des Jahres 20 vollelektrische und Plug-in Hybridmodelle im Pkw-Portfolio haben. (0:28)

Selbstverständlich setzt auch BMW in Zukunft auf den Elektroantrieb. Zwar werden aus Sicht der Münchener auf absehbare Zeit hocheffiziente Benzin- und Dieselmotoren weiterhin eine wichtige Rolle im Antriebsmix spielen, an einer elektrischen Zukunft geht aber dennoch kein Weg vorbei, so Alexander Bilgari Hauptabteilungsleiter Unternehmens-, Produkt- und Innovationskommunikation:

O-Ton Alexander Bilgeri

Wir haben ganz klar gesagt, Elektromobilität wird wachsen und es gibt Anwendungsfälle, für die Elektromobilität sehr entscheidend und wichtig ist. Wir werden bereits nächstes Jahr wohl über eine Million elektrische Fahrzeuge auf der Straße haben und bis 2023 werden wir 25 elektrifizierte Fahrzeuge bringen, davon mindestens zwölf vollelektrisch. (0:21)

Auch VW zeigt, dass es der Konzern mit dem Thema Nachhaltigkeit ernst meint. Das erste echte Elektroauto des Unternehmens, der VW ID.3, der 2020 auf den Markt kommt, wird das erste klimaneutral hergestellte Serienauto des Zwölf-Marken-Konzerns sein. Das heißt, das Auto ist nicht nur während der Fahrt emissionsfrei, sondern auch in der Herstellung. Der ID.3 soll mit der größten Batterie eine Reichweite von 550 Kilometern und einen Einstiegspreis von 30.000 Euro haben. Somit soll emissionsfreies Fahren für alle möglich gemacht werden. Welche Ziele das Wolfsburger Unternehmen damit verfolgt, erklärt VW-COO Ralf Brandstätter, zuständig für die Marke Volkswagen:

Ralf Brandstätter

Für alle heißt, auch in Zeiten des Klimawandels wollen wir dafür sorgen, dass viele Menschen Autofahren können, weil die Freiheit der individuellen Mobilität ein hohes Gut ist. Emissionsfrei - das ist unser Beitrag zum Pariser Klimaabkommen. Volkswagen hat sich dazu verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden, mit sauberen Elektroautos aus sauberer Produktion. (0:29)

Und auch Opel wird nach und nach elektrisch. So hat der Geschäftsführer der Opel Automobile, Michael Lohscheller, in Frankfurt nächste Schritte der Opel-Elektro-Offensive angekündigt. Gemeinsam mit Überraschungsgast Jürgen Klopp präsentierte er im lockeren Gespräch mit dem Champions League-Sieger Neues rund um die E-Offensive der Rüsselsheimer. Allen voran: der rein batterie-elektrisch betriebene Corsa-e. Der Kleinwagen kommt mit 136 PS Leistung auf den Markt und ist mit einer Reichweite von bis zu 330 Kilometern angekündigt. Die konsequente, zukunftsorientierte Weiterentwicklung eines Erfolgsmodells:

O-Ton Michael Lohscheller

Seit 1982 baut Opel Corsa. Wir haben 13.6 Millionen Corsa-Fahrzeuge verkauft und jetzt in der sechsten Generation sagen wir, wir können rein elektrische Corsas anbieten. Und da sind wir wahnsinnig stolz, weil das Auto haben wir in Rekordzeit entwickelt. Und das ist natürlich auch Elektromobilität für viele. Das Auto kostet unter 30.000 Euro, die Reichweite passt, man kann schnell laden - also wir denken, das ist Elektromobilität für viele, die wir zugänglich machen. (0:25)

Dass Elektromobilität auch im Sportwagensegment Einzug hält, zeigt Porsche auf der IAA. Die Zuffenhausener PS-Schmiede stellt in Frankfurt den "Taycan" vor, den ersten vollelektrischen Porsche seit 100 Jahren. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 260 Stundenkilometern und einer Reichweite von bis zu 450 Kilometern will der "Taycan" neue Maßstäbe im Segment der E-Sportwagen setzen. Dabei ist der Sportwagen nur der Anfang. Aktuelle Zielmarke von Porsche ist es, im Jahr 2025 bereits 50 Prozent aller Neuwagen mit Elektroantrieb zu verkaufen. Porsche-Chef Oliver Blume:

O-Ton Oliver Blume

Unser Anspruch war es, die Elektromobilität bei Porsche mit dem sportlichsten, innovativsten und emotionalsten Fahrzeug einzuleiten. Der 'Taycan' trägt alle unsere Werte in sich: die Erfahrung aus mehr als 70 Jahren Spotwagenbau. Die Fahrdynamik: gemacht für die Rennstrecke. Seine Reichweite: geeignet für die Langstrecke. Laden lässt er sich schnell und komfortabel - der 'Taycan' verbindet unsere Tradition mit der Zukunft. (0:30)

Abmoderation:

"Driving tomorrow" - die Hersteller auf der IAA Pkw in Frankfurt nehmen das diesjährige Messe-Motto mehr als ernst. Noch bis zum 22. September präsentieren 800 Aussteller aus 30 Ländern ihre Neuheiten und Innovationen - insbesondere auf dem Gebiet der Elektromobilität. Am Donnerstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel den international wichtigsten Leitevent zur Mobilität der Zukunft eröffnen.

