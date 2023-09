Südwestdeutsche Salzwerke AG

Das Salz für alle Veggie-Fans

Bad Reichenhaller AlpenJodSalz + Selen

Bad Reichenhall (ots)

Für alle Veganer, Vegetarier und Flexitarier hat die Traditionsmarke Bad Reichenhaller ein innovatives Salz mit dem kombinierten Zusatz Jod und Selen auf den Markt gebracht.

Viele verzichten in ihrer Ernährung ganz oder teilweise auf tierische Produkte und sind somit oft nicht ausreichend mit verschiedenen wichtigen Nährstoffen versorgt. Was viele nicht wissen: Tierische Produkte wie z.B. Fleisch oder Eier enthalten das für viele Körperfunktionen wichtige Spurenelement Selen. Da die Böden in Deutschland als selenarm gelten, kann über eine pflanzliche Ernährung nicht genug davon aufgenommen werden. Deshalb gehören Menschen, die sich vegan, vegetarisch oder flexitarisch ernähren, zur Risikogruppe für eine unzureichende Selenzufuhr.

Das neue Produkt "AlpenJodSalz + Selen" ermöglicht allen, die sich verstärkt pflanzlich ernähren, einen einfachen und unkomplizierten Beitrag zur Basisversorgung mit den essenziellen Mikronährstoffen Jod und Selen - ganz einfach beim täglichen Kochen und Würzen. Mit zwei Gramm "AlpenJodSalz + Selen" wird der empfohlene Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen an Jod zu 27 Prozent und an Selen zu 20 Prozent gedeckt.

Wofür braucht der Köper Selen? Damit die Schilddrüse normal funktioniert, ist eine ausreichende Versorgung mit einer Kombination von Jod und Selen nötig. Zudem trägt Selen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress und einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Auch bei der Spermienbildung und beim Erhalt von normalen Haaren und Nägeln spielt Selen eine Rolle.

Da das Spurenelement Selen, anders als Jod, in der Bevölkerung noch weitgehend unbekannt ist, initiierte die bekannte Salzmarke in Kooperation mit renommierten Ernährungsexpertinnen wie Dagmar von Cramm oder Hannah Willemsen eine umfangreiche Aufklärungskampagne und rückt die Notwendigkeit und Funktion von Selen und Jod in den Fokus. Statements der Expertinnen sowie viele interessante Informationen zu Selen finden Sie übersichtlich und einfach verständlich zusammengefasst auf der Marken-Website:

https://www.bad-reichenhaller.de/de/alles-rund-um-selen.html

Das neue "AlpenJodSalz + Selen" ist im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel oder im Bad Reichenhaller Online-Shop (bad-reichenhaller-shop.de) erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das 500 Gramm Paket liegt bei 1,29 Euro.

Über Bad Reichenhaller: Bad Reichenhaller ist eine Marke der Südwestdeutsche Salzwerke AG und steht für hochwertiges Salz aus den Tiefen der Alpen. Gewonnen aus reiner Alpensole, garantiert es höchste Qualität beim Würzen, Kochen und Backen. Schon vor Hunderten von Jahren hat das "weiße Gold" aus den Alpen seinen Ursprungsort berühmt gemacht. Heute ist Bad Reichenhaller die bekannteste Marke im deutschen Speisesalzsegment. Das Produktportfolio von Bad Reichenhaller umfasst AlpenSalze ohne und mit Zusatz von Vitaminen und Spurenelementen für eine ausgewogene Ernährung sowie eine große Auswahl an GewürzSalzen und Salzspezialitäten. Und das mit zahlreichen Auszeichnungen - zuletzt würdigte die renommierte "Lebensmittel Zeitung" die Traditionsmarke zum fünften Mal mit der Auszeichnung "Top-Marke 2023".

Mehr Informationen: www.bad-reichenhaller.de

