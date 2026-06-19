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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 22.06.2026 bis 26.06.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 22.06.2026

  • (Nr. 215) Zum Tag des öffentlichen Dienstes (23.06.2026): Personalstand des öffentlichen Dienstes, Stichtag 30.06.2025

Dienstag, 23.06.2026

  • (Nr. N039) Babyboomer: Auswirkung des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt und Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, Jahr 2025
  • (Nr. N040) Bevölkerung, die sich keinen Urlaub leisten kann, Deutschland und EU, Jahr 2025
  • (Nr. 26) Zahl der Woche zum Schuljahresende: Wiederholer/-innen nach Bundesländern, Schuljahr 2024/25

Mittwoch, 24.06.2026

  • (Nr. 216) Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts" für das 1. Quartal 2026
  • (Nr. N041) Alleinlebende nach Altersgruppen, Wohnort und im EU-Vergleich, Jahr 2025
  • (Nr. N042) Preise von Baumaterialien, Mai 2026

Donnerstag, 25.06.2026

  • (Nr. 217) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), April 2026
  • (Nr. 218) Deutschlandstipendien, Jahr 2025
  • (Nr. 219) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 1. Quartal 2026

Freitag, 26.06.2026

  • (Nr. 220) Ehescheidungen, Jahr 2025
  • (Nr. 221) Viehbestand (Rinder, Schweine und Schafe), vorläufige Ergebnisse, Stichtag 03.05.2026
  • (Nr. 222) Untergebrachter wohnungslose Personen, Stichtag: 31.01.2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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