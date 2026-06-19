Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 22.06.2026 bis 26.06.2026

WIESBADEN (ots) - - Ausfuhrvolumen 2025 nach drei Jahren mit Rückgängen erstmals gestiegen - Im- und Exportvolumen aber noch immer niedriger als vor der Corona-Pandemie - Durchschnittswert der gehandelten Waren 2025 unter Allzeithoch von 2022, aber deutlich über dem Niveau von 2019 Im April 2026 wurden mengenmäßig 4,8 % mehr Waren aus Deutschland exportiert und ...

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