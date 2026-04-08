Statistisches Bundesamt

Neue Version des Dashboard Konjunktur veröffentlicht

WIESBADEN (ots)

Im Dashboard Konjunktur bündelt das Statistische Bundesamt aktuelle und hochfrequente Indikatoren zur deutschen Wirtschaft

Datenportal erscheint in einer grundlegend überarbeiteten Version

Indikatorenset bietet knapp 100 interaktive Grafiken zur konjunkturellen Entwicklung

Das Dashboard Konjunktur, das interaktive Datenportal zur deutschen Wirtschaft, erscheint heute in einer grundlegend überarbeiteten Version. Knapp 100 interaktive Grafiken ermöglichen einen niedrigschwelligen Einstieg in die Beobachtung der konjunkturellen Entwicklung. Der Schwerpunkt liegt auf aktuellen, und hochfrequenten Indikatoren aus der amtlichen Statistik sowie aus anderen hochwertigen Datenquellen. Derzeit im Fokus sind zum Beispiel Kraftstoffpreise oder Benzinpreise im EU-Vergleich. Die Daten werden teilweise täglich aktualisiert und ermöglichen einen schnellen Überblick über die wirtschaftliche Lage in Deutschland.

Für den Relaunch wurden neue Indikatoren in das Dashboard Konjunktur aufgenommen und einige Indikatoren aus dem bisherigen Set entfernt. Die Veränderungen im Datenangebot sind unter destatis.de/dashboard-konjunktur-relaunch einsehbar. Außerdem wurde die Gliederung der Themenbereiche überarbeitet, um eine schnellere und verbesserte Navigation durch das Dashboard zu ermöglichen.

Unter der bekannten Adresse dashboard-deutschland.de finden Nutzende ab sofort eine neue Startseite, auf der über aktuelle Themen wie Veränderungen im Datenangebot informiert wird. Der direkte Einstieg in das Dashboard Konjunktur ist über dashboard-konjunktur.de möglich. Durch die technische Überarbeitung erhöht sich der Automatisierungsgrad der Daten im Dashboard. Dies ermöglicht schnellere Aktualisierungen und eine bessere Performance. Alle Indikatoren sind mit Metadaten zu den Quellen und zur Qualität der zugrundeliegenden Daten versehen.

Weitere Informationen:

Das Dashboard Konjunktur umfasst die Themenbereiche Gesamtwirtschaft, Preise, Außenhandel, Finanzen, Arbeitsmarkt, Industrie, Bauwirtschaft, Dienstleistungen und Energie. Die Daten stammen vom Statistischen Bundesamt sowie aus anderen hochwertigen Datenquellen, zum Beispiel von Behörden, Verbänden oder Forschungsinstituten.

Aufgrund der neuen Seitenstruktur funktionieren bestehende Verlinkungen in das Dashboard Konjunktur nicht mehr und müssen einmalig neu erstellt werden.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Dashboard Deutschland Telefon: +49 611 75 4500 www.destatis.de/kontakt

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