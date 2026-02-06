Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.02.2026 bis 13.02.2026

WIESBADEN (ots) - - Anteil der Verheirateten an der volljährigen Bevölkerung gesunken: von 60 % Ende 1994 auf 50 % Ende 2024 - Durchschnittsalter bei erster Heirat gestiegen: Frauen 2024 im Schnitt 32,9 Jahre alt, Männer 35,3 Jahre - Scheidung erfolgte 2024 nach durchschnittlich 14,7 Jahren - 2,7 Jahre später als 1994 Noch nie seit 1950 haben sich in einem Jahr so wenige Menschen das Ja-Wort gegeben: Im Jahr 2024 lag ...

