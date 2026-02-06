PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.02.2026 bis 13.02.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 09.02.2026

  • (Nr. 044) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Januar 2026

Dienstag, 10.02.2026

  • (Nr. 045) Strauchbeerenernte, Jahr 2025
  • (Nr. 07) Zahl der Woche zum Valentinstag am 14.02.2026: Preisentwicklung bei Pralinen, Schnittblumen und Co., Jahre 2020-2025

Mittwoch, 11.02.2026

  • (Nr. 046) Inlandstourismus, Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. N011) Alkoholbedingte Krankenhausbehandlungen und Todesfälle, Jahre 2014 - 2024

Donnerstag, 12.02.2026

  • (Nr. N012) Produktion von zuckerhaltigen und Light-Erfrischungsgetränken sowie Zuckerverbrauch und Adipositas im internationalen Vergleich, Jahre 2024, 2023 und 2022

Freitag, 13.02.2026

  • (Nr. 047) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. 048) Großhandelspreise, Januar 2026
  • (Nr. 049) Fleischproduktion, Jahr 2025
  • (Nr. 050) Insolvenzen, November 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
  • 06.02.2026 – 08:00

    Produktion im Dezember 2025: -1,9 % zum Vormonat / Produktion im Jahr 2025 um 1,1 % gesunken

    WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe Dezember 2025 (real, vorläufig): -1,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt) -0,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt) November 2025 (real, revidiert): +0,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt) +0,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt) Die reale (preisbereinigte) Produktion im ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:00

    Exporte im Dezember 2025: +4,0 % zum November 2025

    WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren): Dezember 2025 133,3 Milliarden Euro +4,0 % zum Vormonat +2,7 % zum Vorjahresmonat Jahr 2025 1 569,6 Milliarden Euro +1,0 % zum Vorjahr Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren): Dezember 2025 116,2 Milliarden Euro +1,4 % zum Vormonat +5,6 % zum Vorjahresmonat Jahr 2025 1 366,9 Milliarden Euro +4,4 % zum Vorjahr Außenhandelsbilanz ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:00

    Zahl der Eheschließungen auf niedrigstem Stand seit 1950

    WIESBADEN (ots) - - Anteil der Verheirateten an der volljährigen Bevölkerung gesunken: von 60 % Ende 1994 auf 50 % Ende 2024 - Durchschnittsalter bei erster Heirat gestiegen: Frauen 2024 im Schnitt 32,9 Jahre alt, Männer 35,3 Jahre - Scheidung erfolgte 2024 nach durchschnittlich 14,7 Jahren - 2,7 Jahre später als 1994 Noch nie seit 1950 haben sich in einem Jahr so wenige Menschen das Ja-Wort gegeben: Im Jahr 2024 lag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren