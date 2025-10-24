PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.10.2025 bis 31.10.2025

WIESBADEN (ots)

Montag. 27.10.2025

  • (Nr. N058) Bestattungswesen in Deutschland, Jahr 2024
  • (Nr. 385) Wo bleibt mein Geld? - Haushalte für Teilnahme an den Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) 2026 gesucht

Dienstag, 28.10.2025

  • (Nr. N059) Zum Weltspartag am 30.10.2025: Sparquote in Deutschland und im internationalen Vergleich, 1. Halbjahr 2025/Jahr 2024
  • (Nr. 44) Zahl der Woche: Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern, Jahr 2024

Mittwoch, 29.10.2025

  • (Nr. N060) Bevölkerung nach Art der Krankenversicherung und ohne Krankenversicherungsschutz, Jahr 2023
  • (Nr. 386) Baumschulen (Baumschulbetriebe, -flächen und -kulturen), Jahr 2025

Donnerstag, 30.10.2025

  • (Nr. 387) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), September 2025
  • (Nr. N061) Zum Weltmännertag am 03.11.: Sterbefälle, Lebenserwartung, Todesursachen und Krankenhausbehandlungen bei Männern, Jahre 2023/2024
  • (Nr. 388) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 3. Quartal 2025, 10:00 Uhr
  • (Nr. 389) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Oktober 2025 (im Laufe des Tages)

Freitag, 31.10.2025

  • (Nr. 390) Umsatz im Einzelhandel, September 2025
  • (Nr. 391) Außenhandelspreise, September 2025
  • (Nr. 392) Personal und Kinder in Kindertagesbetreuung, Jahr 2024

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

