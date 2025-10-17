Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.10.2025 bis 24.10.2025

WIESBADEN (ots) - - Anteil gegenüber 2023 gesunken und unter EU-Schnitt von 9,2 % - Preise für Erdgas im September 2025 um 0,7 % gegenüber Vorjahresmonat gestiegen Für einige Menschen in Deutschland ist ein warmes Zuhause nicht selbstverständlich. Im Jahr 2024 lebten 5,3 Millionen Menschen hierzulande in Haushalten, die nach eigener Einschätzung ihr Haus oder ...

