Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.10.2025 bis 24.10.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 20.10.2025

  • (Nr. 380) Außenhandel (Detailergebnisse), August 2025
  • (Nr. 381) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, September 2025

Dienstag, 21.10.2025

  • (Nr. 382) Umsatz im Gastgewerbe, August 2025
  • (Nr. 43) Zahl der Woche zum Weltnudeltag am 25.10.: Außenhandel mit und Produktion von Nudeln, Jahre 2014-2024

Mittwoch, 22.10.2025

  • (Nr. N057) Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte in Mangelberufen, Jahr 2024

Freitag, 24.10.2025

  • (Nr. 378) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), August 2025
  • (Nr. 379) Verkehrsunfälle, August 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

