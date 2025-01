WIESBADEN (ots) - - Fast 83,6 Millionen Menschen lebten zum Jahresende 2024 in Deutschland - Nettozuwanderung gegenüber 2023 um mehr als ein Drittel zurückgegangen - Zahl der Sterbefälle übersteigt Zahl der Geburten deutlich: Geburtendefizit im dritten Jahr in Folge größer als 300 000 Personen Zum Jahresende 2024 lebten fast 83,6 Millionen Menschen in Deutschland. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen ...

