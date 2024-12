Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Oktober 2024: +3,0 % gegenüber Oktober 2023

WIESBADEN (ots) - - Anteil an Wärmepumpen bei Gebäuden mit Zentralheizung in den Baujahren seit 1991 von 2 % auf 49 % gestiegen - Baden-Württemberg hat mit 58 % Wärmepumpen in Neubauten (ab 2020) mit Zentralheizung den höchsten Anteil - Detailliertere Zensus-Ergebnisse ab sofort in der Zensusdatenbank verfügbar Am 15. Mai 2022 heizten 49 % der Neubauten (Baujahr ...

