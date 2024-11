Meldesystem IDEV wieder online: Statistikproduktion gesichert

WIESBADEN (ots) - - Ältere Menschen auch 2023 insgesamt vergleichsweise selten in Verkehrsunfälle mit Personenschaden verstrickt - Unfallursachen bei Älteren unterscheiden sich von denen bei Jüngeren Sind ältere Autofahrerinnen oder -fahrer in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt, so tragen sie häufiger die Hauptschuld daran als jüngere. Im Jahr 2023 ...

mehr