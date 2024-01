Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 30.01.2024 bis 02.02.2024

WIESBADEN (ots) - * Seit 1991 hat sich die versteuerte Menge an Zigaretten mehr als halbiert * Absatz von Wasserpfeifentabak zieht nach Ende der Abverkaufsfrist für Packungen über 25 Gramm wieder an * 1,2 Millionen Liter Liquids versteuert Im Jahr 2023 wurden in Deutschland 64,0 Milliarden Zigaretten versteuert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 2,7 % oder 1,8 Milliarden Stück weniger als im ...

