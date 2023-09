Weinernte 2023 voraussichtlich 9,1 % höher als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 04.09.2023 (Nr. 347) Außenhandel, Juli 2023 (Nr. 348) Weinernte in Deutschland (Schätzung), Jahr 2023 Dienstag, 05.09.2023 (Nr. 349) Fluggäste an deutschen Flughäfen, Januar bis Juli 2023 (Nr. 350) Stille Reserve am ...

mehr