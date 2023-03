WIESBADEN (ots) - - 14,5 % aller an Verkehrsunfällen Beteiligten im Jahr 2021 waren 65 Jahre und älter, Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung lag bei 21,1 % - Ältere Autofahrerinnen und -fahrer sind bei Unfällen häufig Hauptverursachende - Hochbetagten-Haushalte seltener mit Autos ausgestattet als Haushalte insgesamt Ältere Menschen sind gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung seltener in ...

mehr