Statistisches Bundesamt

20 % der Internetnutzenden achten beim Kauf digitaler Geräte auf Energieeffizienz

WIESBADEN (ots)

Beim Kauf von Smartphone, Laptop und Co. orientieren sich die meisten am Preis

Jüngere achten eher als Ältere auf nachhaltige Eigenschaften beim Gerätekauf

Das wichtigste Kriterium beim Kauf eines Geräts aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist der Preis: Für fast zwei Drittel (64 %) der Internetnutzenden im 1. Quartal 2022 war der Preis beim Kauf von Smartphones, Tablets, Laptops oder Desktop-Computern ein wichtiges Kriterium. Für knapp die Hälfte (49 %) waren technische Aspekte wie Speicherkapazität oder Gerätegeschwindigkeit bedeutend. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war Energieeffizienz dagegen nur für ein Fünftel (20 %) der Internetnutzenden wichtig beim Kauf eines digitalen Geräts.

Für 9 % der Internetnutzenden war das sogenannte Ökodesign der Geräte ein wichtiges Kaufkriterium. Zum Ökodesign zählt zum Beispiel ein langlebiges, aufrüstbares und reparierbares Design, das weniger Materialien erfordert, sowie umweltfreundliche Verpackungsmaterialien. Ebenfalls 9 % achteten auf die Möglichkeit, einen zusätzlichen Garantievertrag abschließen zu können. Und für 5 % war ein kostenloses Rücknahmeangebot für das Altgerät oder ein Rabatt für den Kauf eines neuen Geräts wichtig.

Jüngere Internetnutzende orientieren sich eher als Ältere an nachhaltigen Kaufkriterien

Für rund 20 % der 16- bis 24-jährigen Internetnutzenden war die Energieeffizienz wichtig bei ihrem letzten Kauf eines Geräts aus dem IKT-Bereich. Bei den 25- bis 64-Jährigen war der Anteil gleich hoch, während bei den 65- bis 74-Jährigen nur 16 % die Energieeffizienz als wichtig erachteten. Das Ökodesign war für 12 % der Internetnutzenden aus der jüngsten Altersgruppe wichtig. In der mittleren Altersgruppe achteten 9 % beim Gerätekauf darauf, während es in der ältesten Altersgruppe 6 % waren.

Die 16- bis 24-jährigen Internetnutzenden orientieren sich im Vergleich zu den älteren Altersgruppen nicht nur stärker an den nachhaltigen Kriterien beim Kauf von IKT-Geräten, sondern auch am Preis und an technischen Aspekten. 68 % von ihnen bewerteten den Preis als wichtig. Bei den 25- bis 64-Jährigen waren es ähnlich viele (65 %). In der ältesten Altersgruppe traf dies auf 57 % zu. Speicherkapazität oder Prozessoreigenschaften waren für 57 % der 16- bis 24-jährigen Internetnutzenden ein wichtiges Kaufkriterium. Unter den 25- bis 64-Jährigen bewerteten 49 % und unter den 65- bis 74-Jährigen 40 % technische Aspekte als ein wichtiges Kriterium beim Kauf eines IKT-Geräts.

Methodische Hinweise:

Die Ergebnisse stammen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten. Für diese europäische Erhebung gelten in allen EU-Mitgliedstaaten einheitliche Definitionen sowie methodische Mindeststandards. Befragt werden Personen im Alter von 16 bis 74 Jahre. Knapp 92 % der Bevölkerung in Deutschland zwischen 16 und 74 Jahren nutzten im 1. Quartal 2022 das Internet. Das entsprach 56,1 Millionen Personen. Die Kriterien beim letzten Kauf von IKT-Geräten wurden 2022 erstmals erfragt.

Weitere Informationen:

Weitere Ergebnisse der IKT-Erhebung private Haushalte 2022 sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite IT-Nutzung verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell