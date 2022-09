Statistisches Bundesamt

Handwerk: 7,4 % mehr Umsatz im 2. Quartal 2022

Beschäftigungsrückgang setzt sich trotz nominalem Umsatzplus fort

WIESBADEN (ots)

Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk, 2. Quartal 2022

+7,4 % zum Vorjahresquartal

Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk, Ende Juni 2022

-0,9 % zum Vorjahreszeitpunkt

Im 2. Quartal 2022 ist der Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland gegenüber dem 2. Quartal 2021 nominal (nicht preisbereinigt) um 7,4 % gestiegen. Damit hielt der positive Trend aus dem 1. Quartal 2022 (+16,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal) an. Allerdings ist der Anstieg auch vor dem Hintergrund der starken Preissteigerungen in den vergangenen Monaten zu betrachten: Die deutlichen Preissteigerungen beispielsweise von Energie, Metallen oder Getreidemehl auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen wirkten sich erhöhend auf die Verbraucherpreise und damit auf die nominalen Umsätze der Handwerksunternehmen aus. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren Ende Juni 2022 im zulassungspflichtigen Handwerk 0,9 % weniger Personen tätig als Ende Juni 2021. Damit ging die Beschäftigung im zulassungspflichtigen Handwerk seit Ende des 1. Quartals 2020 durchgängig gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitpunkt zurück.

Umsatzplus von 14,3 % im Lebensmittelgewerbe

In sechs der sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks wurden im 2. Quartal 2022 höhere Umsätze als im Vorjahresquartal erwirtschaftet. Ein Umsatzrückgang war nur im Kraftfahrzeuggewerbe (-0,3 %) zu verzeichnen, bedingt durch den Umsatzrückgang im Gewerbezweig der Kraftfahrzeugtechniker (-0,9 %). Ursachen dafür könnten anhaltenden Lieferengpässe und Materialknappheit sein.

Den größten Umsatzzuwachs gab es im Lebensmittelgewerbe (+14,3 %). In den zugehörigen Gewerbezweigen Konditoren (+31,2 %), Bäcker (+12,2 %) und Fleischer (+14,7 %) konnten jeweils höhere Umsätze erzielt werden als ein Jahr zuvor, als diese Zweige noch stark von coronabedingten Einschränkungen betroffen waren und aufgrund des ausbleibenden Cateringgeschäfts oder geschlossener Café- und Bistrobereiche geringere Umsätze verzeichneten. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass auch die starken Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln in den zurückliegenden Monaten zum nominalen Umsatzzuwachs beigetragen haben.

Auch in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf wurde ein zweistelliges Umsatzplus (+10,6 %) im Vergleich zum Vorjahresquartal erwirtschaftet. Im Bauhauptgewerbe (+9,8 %), Ausbaugewerbe (+9,1 %) und in den Handwerken für den privaten Bedarf (+9,8 %) fielen die nominalen Umsatzzuwächse etwas schwächer aus. Die geringsten Umsatzsteigerungen verzeichnete das Gesundheitsgewerbe (+3,8 %).

Beschäftigungsrückgang am deutlichsten in den Handwerken für den privaten Bedarf

In allen sieben Gewerbegruppen waren Ende Juni 2022 weniger Personen tätig als Ende Juni 2021. Die Beschäftigung nahm in den Handwerken für den privaten Bedarf (-4,8 %) am stärksten ab. Hauptgrund für diese Entwicklung ist, wie bereits in den Vorquartalen, der Rückgang im Friseurhandwerk (-6,0 %).

Methodische Hinweise:

Die vorläufigen Ergebnisse des 2. Quartals 2022 basieren auf der Novellierung der Handwerksordnung im Jahr 2021. Im zulassungsfreien Handwerk wurden die bisher eigenständigen Gewerbezweige Drucker, Siebdrucker und Flexografen unter dem Gewerbezweig Print- und Medientechnologen zugsammengefasst. Zusätzlich ist der Gewerbezweig Kosmetiker nunmehr Bestandteil des zulassungsfreien Handwerks und es gab einige Umbenennungen der Gewerbezweige.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse über die konjunkturelle Entwicklung des Handwerks enthalten die Tabellen der Handwerksberichterstattung (53211) in der Datenbank GENESIS-Online.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell