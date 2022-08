Zensus 2022: Wiederholungsbefragung zur Qualitätsbewertung läuft

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2021 befanden sich an den Hochschulen in Deutschland 200 300 Personen in einem laufenden Promotionsverfahren. Das waren 8 000 Promovierende beziehungsweise 4 % mehr als 2020. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag der Frauenanteil an den Promovierenden 2021 bei 48 % (95 100 Personen), der Männeranteil bei 52 % (105 200 Personen). Im Jahr 2020 hatte das Verhältnis von ...

