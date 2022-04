WIESBADEN (ots) - - Schleswig-Holstein mit dem höchsten Anteil an Kaiserschnittentbindungen, Berlin mit dem niedrigsten - Seit 1991 hat sich die Kaiserschnittrate bundesweit fast verdoppelt Rund 220 700 Frauen haben im Jahr 2020 per Kaiserschnitt entbunden - damit ist fast jede dritte Geburt in einem Krankenhaus in Deutschland durch einen Kaiserschnitt erfolgt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag die ...

mehr