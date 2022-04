Statistisches Bundesamt

Tourismus in Deutschland im Februar 2022: Mehr als zweieinhalb Mal so viele Übernachtungen wie im Vorjahresmonat

Übernachtungszahl aber 37,3 % geringer als im Vorkrisenmonat Februar 2020

WIESBADEN (ots)

Gästeübernachtungen, Februar 2022

18,8 Millionen

+161,0 % zum Februar 2021

-37,3 % zum Februar 2020

Im Februar 2022 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 18,8 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das mehr als zweieinhalb Mal so viele (+161,0 %) wie im Februar 2021, als aufgrund der Corona-Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste galt. Im Vergleich mit dem Vorkrisenmonat Februar 2020 lagen die Übernachtungszahlen jedoch immer noch um 37,3 % niedriger.

Übernachtungszahlen in- und ausländischer Gäste im Februar 2022 noch unter Vorkrisenniveau

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Februar 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 153,0 % auf 16,2 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich sogar um 226,4 % auf 2,6 Millionen. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 war die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland um 33,2 % und die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 54,9 % niedriger.

Deutlich weniger Übernachtungen in Hotels, Gasthöfen und Pensionen als im Februar 2020

Untergliedert nach Unterkunftstypen (Betriebsarten) entfielen im Februar 2022 knapp 62,6 % der Übernachtungen auf Hotels, Gasthöfe und Pensionen, 17,6 % auf Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten und 1,6 % auf Campingplätze. Sonstige tourismusrelevante Unterkünfte, wie Vorsorge- und Rehabilitationskliniken und Schulungsheime, machten 18,2 % der Übernachtungen aus. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 nahmen die Übernachtungen in Ferienunterkünften um 32,6 % und in sonstigen tourismusrelevanten Unterkünften um 26,6 % ab. Noch deutlicher gingen die Übernachtungszahlen in Hotels, Gasthöfen und Pensionen zurück, nämlich um 41,5 % im Vergleich zum Februar 2020. Lediglich die Übernachtungen auf Campingplätzen konnten das Niveau vom Februar 2020 fast halten (-2,4 %).

Methodischer Hinweis:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen beim Camping. Detaillierte Informationen sind in etwa 14 Tagen in der Fachserie 6 Reihe 7.1 "Monatserhebung im Tourismus" verfügbar.

