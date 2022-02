Statistisches Bundesamt

Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 01.03.2022

WIESBADEN (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 08.00 Uhr)

Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Dienstag, den 01.03.2022 eine zusätzliche Pressemitteilung mit den Titel "Fokus Russland und Ukraine: Ausländische Bevölkerung in Deutschland und Wanderungen, 1992-2021" veröffentlichen.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

