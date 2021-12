Statistisches Bundesamt

Tarifverdienste 2021 voraussichtlich 1,3 % höher als 2020

Voraussichtlich geringster Anstieg der Tarifverdienste seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2010

Die Tarifverdienste in Deutschland werden nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahresdurchschnitt 2021 voraussichtlich um 1,3 % höher liegen als 2020. Dies wäre der geringste Anstieg der Tarifverdienste seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2010. Berücksichtigt wurden monatliche tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Ohne Sonderzahlungen werden die tariflichen Monatsverdienste voraussichtlich um 1,4 % über dem Jahresdurchschnitt 2020 liegen.

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beauftragte Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose prognostiziert in ihrer aktuellen Analyse der Entwicklung der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft für das Jahr 2021 einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 %. Damit würde die Verdienstentwicklung der Tarifbeschäftigten im Jahr 2021 deutlich unter der Inflationsrate liegen.

Die endgültigen Jahresergebnisse für 2021 sowie das 4. Quartal 2021 werden am 1. März 2022 veröffentlicht.

Methodischer Hinweis:

Der verbreitete Einsatz von Kurzarbeit in der Corona-Krise hat keinen Einfluss auf den Tarifindex, da dieser die durchschnittliche Veränderung der in Tarifabschlüssen vereinbarten Monats- und Stundenverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer messen. Änderungen der tatsächlich bezahlten Arbeitszeit fließen nicht in den Index ein.

Weitere Informationen:

Vollständige Quartals- und Jahresergebnisse zur Tarifentwicklung bis einschließlich des 3. Quartals 2021 können in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen "Vierteljährlicher Index der Tarifverdienste" (62221-0001) und (62221-0002) abgerufen werden, die Ergebnisse des monatlichen Index der Tarifverdienste über die Tabelle "Monatlicher Index der Tarifverdienste (62231-0001)". Einen Überblick über die Berechnung des Tarifindex bietet der Methodenbericht.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

